Сочинение Дни Турбиных - «Дни Турбиных» (М. Булгаков)

Булгаков "Дни Турбиных" - сочинение "«Дни Турбиных» (М. Булгаков)"



В пьесе «Дни Турбиных» писатель обратился к проблеме сохранения культуры и духовности в тяжелую, переломную эпоху. Не случайно он выбрал местом действия Киев – этот город со времен Киевской Руси был одним из важнейших центров культуры.

В пьесе нашли художественное воплощение не только исторические события, но и личные воспоминания писателя. Квартира Турбиных – точная копия квартиры Булгаковых в доме на Андреевском спуске, и не только вся обстановка в ней, но и в первую очередь ее атмосфера – все булгаковское. Обстановка их дома: пышущая жаром изразцовая печь, фортепиано, шкафы с книгами, часы и кремовые шторы – становятся символом настоящего дома: дома, в котором культурные, духовные ценности передаются из поколения в поколение. Дом является сердцем города. Именно благодаря ему город в произведении Булгакова наполняется смыслом и становится Городом с большой буквы, то есть островком, последним оплотом культуры, противостоящем пустоте, хаосу.

В пьесе Булгакова сложно построено пространство: в центре его – дом Турбиных, мир за кремовыми шторами. Вокруг него Город – это уже не конкретный город, а символ Города, маленький космос, стремящийся сохранить свою гармонию. Он окружен стихийным, враждебным пространством, где «четыреста сорок раз четыреста тысяч мужиков сердцами, горящими неутомленной злобой…».

Булгаковский Город оказывается на сломе эпох, когда многие ценности и давние устои рушатся, а человек предстает перед выбором – сберечь старое или уничтожить его.