Сочинение Дни Турбиных - Театр Булгакова. Дни Турбиных

Булгаков "Дни Турбиных" - сочинение "Театр Булгакова. Дни Турбиных"



Булгаков, воспитывавшийся в дворянской семье и выросший в крупном театральном центре – Киеве, – с юности пристально интересовался театром, через всю жизнь пронес любовь к нему, сам долгие годы работал в театре. Для постановки на сцене им создано более десяти оригинальных пьес и инсценировок произведений классиков: «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Бег», «Адам и Ева», «Мольер» («Кабала святош»), «Мертвые души», «Война и мир», «Иван Васильевич» и др. Многие из них имеют несколько редакций. Именно пьеса, а не прозаическое произведение, принесла Булгакову прижизненную известность – это была пьеса «Дни Турбиных», премьера которой состоялась во МХАТе 5 октября 1926 года.



Ни одна из пьес Булгакова не была напечатана в СССР при жизни автора. Лишь «Дни Турбиных», «Зойкина квартира» и «Багровый остров» были в двадцатые годы поставлены на сцене. В следующем десятилетии на сцену пробились только «Мертвые души» и «Мольер».

Сценическая и литературная судьба самой известной булгаковской пьесы «Дни Турбиных» парадоксальна. Успех писателя был ошеломляющим. Малоизвестный до этого автор сразу стал знаменитым. Сидевшие в зрительном зале люди, судьбы которых одной лишь их принадлежностью к «бывшим» слоям дворянства, купечества или духовенства были сломаны, а сами они в любой момент могли быть уничтожены, глядя на сцену, плакали, падали в обморок. На сцене впервые в послереволюционные годы, реализуя смелый замысел нового драматурга, двигались, поблескивая под светом рампы погонами, люди, родные и близкие многим зрителям. Это были их братья, мужья, сыновья – те граждане прежней России, которые после победы советской власти уже не имели другого имени, как «золотопогонная сволочь». Новаторством было то, что автор пьесы недвусмысленно сочувствовал своим героям, полемически противопоставляя тем, кто пришел им на смену.



Главной темой «Дней Турбиных» стала судьба интеллигенции в обстановке гражданской войны. Окружающему хаосу противопоставлялось упорное стремление сохранить нормальный быт, «бронзовую лампу под абажуром», «белизну скатерти».



Первоначальное название пьесы – «Белая гвардия», как и романа, по мотивам которого она писалась. В первой редакции пьесы было пять актов, а не четыре, как в последующих. Алексей Турбин был военным врачом, в число действующих лиц входили полковники Малышев и Най-Турс. Пьеса получилась затянутой (многие персонажи, как и в прозаическом тексте, повторяли друг друга) и потому не была принята МХАТом. Уже в следующей редакции Булгаков убрал из пьесы полковника Най-Турса, передав идеи, которые он должен был нести, Малышеву… Но по-настоящему пьеса сложилась, когда из неё исчез и Малышев, а Алексей Турбин приобрёл черты, к автору никакого отношения не имевшие, – военный врач был произведён в полковники-артиллеристы, стал ветераном первой мировой. Теперь именно Турбин, а не Най-Турс и Малышев погибал в гимназии, прикрывая отход юнкеров, и камерность турбинского дома взрывалась трагедией гибели его хозяина.



Из-за цензурных требований текст пьесы понёс существенные потери. Название «Белая гвардия» представлялось слишком вызывающим и потому неприемлемым, предложенное К. Станиславским «Перед концом» Булгаков решительно отверг и остановился на «Днях Турбиных». Из пьесы пришлось убрать важную сцену избиения петлюровцами еврея, а в финале ввести «всё нарастающие» звуки «Интернационала». Мышлаевского заставили произнести в конце пьесы здравицу Красной Армии и большевикам, выразить полную готовность им служить: «По крайней мере, я знаю, что буду служить в русской армии», а заодно провозгласить, что вместо прежней России будет новая – столь же великая.



Несмотря на все цензурные потери, спектакль состоялся, и на долгие годы «Дни Турбиных» стала единственной пьесой на советской сцене, в которой белый лагерь был показан не карикатурно, а с сочувствием, а личная порядочность и честность большинства участников белого движения не ставилась под сомнение. Вина же за поражение возлагалась на штабы и генералов, не сумевших предложить программу, способную склонить народ на сторону белых.

За первый сезон «Дни Турбиных» прошли во МХАТе (пьеса была разрешена к постановке только в этом театре) 108 раз, что значительно превышает среднее число постановок за сезон всех остальных спектаклей московских театров. Алексея Турбина блистательно играл Н. Хмелев, Елену – О. Андровская и В. Соколова, Лариосика – М. Яншин, Мышлаевского – Б. Добронравов, Шервинского – М. Прудкин и др. Постановщиком стал молодой режиссёр И. Судаков (К. Станиславский был художественным руководителем). «Дни Турбиных» стали своего рода «Чайкой» для молодого поколения актёров и режиссёров МХАТа. Если верить воспоминаниям очевидцев, это была лучшая постановка булгаковской пьесы. В зале возникало ощущение единения зрителей с происходящим на сцене. Позднее Л. Е. Белозёрская рассказывала: «Шло 3-е действие «Дней Турбиных». . . Дивизион разгромлен.

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