Сочинение «Дно жизни» - трагический образ пьесы.

Пьеса «На Дне» была написана А. М. Горьким в 1902 году. Горький долгое время не мог подобрать точного названия пьесе, поэтому первоначально название пьесы изменялось три раз - «Без солнца», «Ночлежка», «В ночлежном доме».

Действия пьесы происходит в ночлежном доме Костылевых - это «Подвал похожий на пещеру. Потолок - тяжелые, каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Везде по стенам – нары. Посередине ночлежки большой стол, две скамьи, табурет все не крашенное и грязное». Жители ночлежки в прошлом различного социального положения, но из-за трагических событий, все они оказались в ночлежке и теперь многие из них не работают, а лишь пьют, играют в карты и воруют.

Здесь и рабочий Клещ, мечтающий о честном труде; и Пепел, жаждущий правильной жизни; и Актер, весь поглощенный воспоминаниями о своей былой славе; и Настя, страстно рвущаяся к большой, настоящей любви. Все они по-своему несчастны.

Клещ рабочий человек, он всю жизнь работал, но этот труд не спас его от нищеты. Ему пришлось продать все, для спасения умирающей жены. Клещю больно

осознавать, что он деградирует, но, в конце концов, он смиряется и приходит к выводу: «Ничего…везде люди, сначала не видишь этого, а потом поглядишь – окажутся все люди», если сначала он видел в обитателях ночлежки собрание пороков, то теперь он в каждом увидел человека. Актер раньше был актером, хорошо читал пьесы, но играл в массовках, одна из ролей- роль могильщика. Его беспокоит потеря его имени, спился, но хочет чувствовать себя человеком. Живет среди вымышленных героев. Он убежден, что «талант – это вера в себя, в свои силы» Сравнивает себя с трупом, он считает «нет имени – нет личности». Пепел – воров сын. Сам стал вором со зла, отрицает совесть. Тянется к прекрасному, в Наташе привлекает чистота души, надеется на спасение от пошлой жизни. Барон потомок знатных вельмож, всю жизнь прожил, как в тумане, в итоге оказался босяком . Это сочетание наглости и презрения к людям. Сатин-это, образованный человек, убивший негодяя, который обесчестил его сестру. Сатина считает, что: «Человек - вот, правда!» Правду о человеке герой сравнивает с его творческой деятельностью: «Существует только человек, - все же остальное-дело его рук и его мозга…в этом все начало и концы…все - в человеке ,все для человека! Существует только человек» В эту ночлежку приходит странник Лука. На протяжении всей пьесы мы пытаемся понять, кто же такой Лука? « Врачеватель душ» или лжец? Лука единственный кто подошел к умеряющей Анне (жене Клеща), пожалел её и попытался уверить, что смерть – это не страшно. Лука так же рассказал Актеру о бесплатной лечебнице для алкоголиков. Актер ему поверил, перестал пить и устроился на работу, чтобы накопить денег на поездку туда. А Пепла старик убедил, что ему вместе с Наташей нужно бежать в Сибирь, чтобы начать там новую жизнь. По моему мнению, Лука – врачеватель душ, ведь он пытается, хоть как то облегчить учесть ночлежников, успокоить и помочь им.

В самом названии пьесы уже заложен огромный смысл. Все они достойны лучшей участи. Тем трагичнее их положение сейчас. Люди, которые попали на дно, уже никогда не поднимутся к свету, к новой жизни.