Сочинение «Дно жизни» - трагический образ пьесы М. Горького «На дне»

Пьеса Горького “На дне” была написана в 1902 году для труппы Московского Художественного общедоступного театра. Горький долгое время не мог подобрать точного названия пьесе. Первоначально она называлась “Ночлежка”, затем — “Без солнца”, и, наконец, — “На дне”. В самом названии уже заложен огромный смысл. Люди, которые попали на дно, уже никогда не поднимутся к свету, к новой жизни. Тема униженных и оскорбленных не нова в русской литературе. Вспомним героев Достоевского, которым тоже “уже некуда больше идти”. Много сходных черт можно найти у героев Достоевского и Горького: это тот же мир пьяниц, воров, проституток и сутенеров. Только у последнего он показан еще более страшно и реалистично.

В пьесе Горького зрители впервые увидели незнакомый им мир отверженных. Такой суровой, беспощадной правды о жизни социальных низов, об их беспросветной участи мировая драматургия еще не знала. Под сводами костылевской ночлежки оказались люди самых различных характеров и социального положения. Каждый из них наделен своими индивидуальными чертами. Здесь и рабочий Клещ, мечтающий о честном труде; и Пепел, жаждущий правильной жизни; и Актер, весь поглощенный воспоминаниями о своей былой славе; и Настя, страстно рвущаяся к большой, настоящей любви. Все они достойны лучшей участи. Тем трагичнее их положение сейчас. Люди, живущие в этом подвале, похожем на пещеру, — жертвы уродливых и жестоких порядков, при которых человек перестает быть человеком и обречен влачить жалкое существование.

Горький не дает подробного изложения биографий героев пьесы, но и те немногие их черты, которые он воспроизводит, прекрасно раскрывают замысел автора. Буквально несколькими словами обозначен весь трагизм судьбы Анны. “Не помню, когда я сыта была. . . — говорит она. — Над каждым куском хлеба тряслась. . . Всю жизнь мою дрожала. . . Мучилась. . . как бы больше другого не съесть. . . Всю жизнь в отрепьях ходила. . . всю мою несчастную жизнь. . . ” Рабочий Клещ вздыхает о безысходной своей доле: “Работы нет. . . силы нет. . . Вот — правда! Пристанища, пристанища нету! Издыхать надо. . .

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