Сочинение «До чего же Россия грустна...» по поэме «Мертвые души» Н. В. Гоголя

В поэме Гоголь раскрывает множество болезней русского общества. Одним из главных нравственных и социальных недугов, по его мнению, являлось крепостное право. Показывая различные характеры, автор выделяет в них общее: все они – «мертвые души». От истощающего бесплодные мечтания Манилова до «прорехи на человечестве» Плюшкина. Такая Россия описана в поэме с болью и сарказмом.

«До чего же Россия грустна». В ней не только чиновники и помещики жалки, но и сами крестьяне, живущие в унижении, бесправии и полной нищете. «Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили…».

Гоголь в поэме описывает пять образов помещиков, но это не просто пять образов – он показывает пять ступеней деградации и омертвления человеческой души. От Манилова до Плюшкина перед читателем раскрывается пугающая картина постепенного угасания человеческого в человеке.

Каждый из чиновников стремится широко пожить за счет «нежно любимого отечества». Они не обременяли себя заботой о государственных делах или о нуждах народа, они жили праздно. Однако, «службу» свою чиновники не забывали, почитая своим долгом поживиться на посетителях. Взятки, поборы считались у них делом привычным и даже необходимым. В чиновничьей среде процветали низкопоклонство и чинопочитание, а также «подлость, совершенно бескорыстная, чистая подлость». Друг с другом чиновники обращались «совершенно по приятельски», но при случае каждый старался «напакостить приятелю» тайно, что «как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли». Таковы были нравы чиновников губернского города, находящегося «не в глуши», а, наоборот, недалеко от обеих столиц».

Нравы столиц мы узнаем из «Повести о капитане Копейкине». В ней Гоголь в неприкрытой форме раскрывает равнодушие и безразличие высших чиновников к нуждам простых людей. Рассказ показал со всей полнотой, что во всех городах необъятной России процветают одни и те же нравы, одни и те же пороки общества.

Всем: и губернским помещикам, и столичным чиновникам – были безразличны крестьяне, зависящие от них. В России того времени процветали жалкие ничтожные люди, вставшие на ступень выше по благосостоянию, но по чистоте души лежавшие в самом низу. О чем и повествует поэма.

Все «высшие» общество поражает своей низостью, неспособностью понять, посочувствовать. Они живут в своем мире, полном искусственного блеска и вымышленного счастья.

На фоне себялюбцев-чиновников простой человек, крестьянин меркнет и обезличивается. И таких людей, не способных на борьбу против произвола, было много. .