Сочинение «До какой низости может дойти человек...» (по роману «Господа Головлевы» )

Салтыков-Щедрин — один из выдающихся писателей-сатириков классической русской литературы. Его талант оригинален, своеобразен и интересен, мимо его творчества нельзя пройти. Писатель много и плодотворно работал, от произведения к произведению совершенствуя мастерство, оттачивая сатирой перо, обличая “свинцовые мерзости жизни”.

Его поздний и самый зрелый роман “Господа Головлевы” можно назвать историей выморочной семьи, обреченной на гибель из-за поразившей ее жажды стяжательства, утраты человеческих связей между близкими людьми.

Это особенно касается Порфирия Петровича Головлева — Иудушки. Он попадает в паутину собственного пустословия, становясь жертвой и палачом одновременно. Свое безразличие к спившемуся брату Степке-балбесу Иудушка также пытается скрыть за пустыми фразами, уговаривает мать лишить наследства нерадивого сына. Не без участия Иудушки Степан был обречен на полуголодное затворничество. Смерть брата приближает Порфирия Петровича к роковому одиночеству. “История умертвий” находит продолжение в судьбе другого брата Иудушки — Пашки тихони. Сцена свидания Порфирия Петровича с умирающим братом показывает всю внутреннюю пустоту и равнодушие Иудушки. За его религиозными речами кроется лишь меркантильный интерес. Павлу казалось, что Порфирий опутывает его невидимой паутиной, от которой трудно дышать, которая приближает его и без того скорую кончину. Даже на самого близкого человека — свою мать — Порфирий Петрович смотрит глазами не любящего сына, а богатого помещика, отводя ей роль бессловесной приживалки. Правда, вначале Иудушка льстит матери, заискивает перед нею, стараясь создать видимость любящего и заботливого сына, пытаясь стать ее душеприказчиком. И как только добивается своего, сразу же теряет интерес и “уважение” к матери; она теперь ему не нужна — лишний рот. Так же перешагнет он и через своих детей, Петеньку и Володеньку, отказав им в помощи, заменяя ее пустыми и длинными письмами. Порфирий Петрович прекрасно понимает, что обрекает сыновей на смерть, но нет в его сердце любви и сострадания, милосердия и сочувствия.

Семейные узы, сыновний и отцовский долг — все это для него пустые фразы. Лишь стяжательство, жажда наживы имеют для него смысл. Но никакой логики в его действиях нет. Для чего ему богатство, кому он хочет его оставить, кого осчастливить? Никого близких нет рядом. Лишь спившаяся племянница бередит его душу, рассказывая о своей жизни на театральных подмостках и рисуя картину гибели Любиньки. . . Ради чего он жил, что и кому оставит после себя? Задает ли Порфирий Петрович себе подобные вопросы? Нет. Он старается спрятаться от жизни за пустословием. Боясь прозрения, он прячется за видимостью жизни.

Салтыков-Щедрин создает достаточно сложный и трагический образ. Жизненный путь Иудушки — это постепенная утрата им связи с реальностью, с живыми людьми, а затем мучительный путь прозрения на пороге жизни, когда почти раздетым пойдет он в ночь на могилу матери. А может быть, это лишь горячечный бред? Автор не дает однозначного ответа, оставляя решение за читателями.

Произведения Салтыкова-Щедрина, написанные им на злобу дня, благодаря ярчайшему таланту сатирика пережили десятилетия, но не утеряли своей силы. Они изобличают и смеются, борются с пошлостью и фальшью, пустопорожней болтовней и бездушием, косностью и невежеством.

Блистательная сатира Щедрина, к сожалению, актуальна и сегодня, так как отрицательные типы, созданные его бессмертным талантом, удивительно живы и в наши дни. Но рассмотреть их и найти методы борьбы с ними помогает великий писатель. .