Сочинение Доблесть, честь и достоинство

С раннего детства наши родители стараются воспитать в нас все самые положительные и благородные качества, присущие добропорядочным гражданам. В пример нам они ставят наших любимых героев из прочитанных нами книг или увиденных на телеэкране. Мы же, подражая им во время детских игр, закладываем в своё подсознание доблестные намерения, достойные и честные поступки, мужество и благородство…

Но вот мы подросли…

Детство осталось позади, и у нас уже начинают сформировываться совсем другие, новые взгляды на жизнь. Теперь мы видим жизнь со всеми её плюсами и минусами, которые искажают наше детское представление о доблести, чести и достоинстве, подчеркивают нашу индивидуальность, но, к сожалению, не всегда в нужном и правильном направлении.

Но что же всё-таки такое доблесть, честь и достоинство?

«Достойный человек не может не обладать широтой познаний и твёрдостью духа. Его ноша тяжела и путь его долог. Человечность – вот ноша, которую несёт он: разве она тяжела? Только смерть завершает его путь: разве он долог?»

Конфуций

«Доблесть – всегда сознавать последствия наших поступков,

Доблесть – всегда разбирать, где честь, где право, где польза,

Что хорошо и что нет, что гнусно, бесчестно и вредно . »

Луцилий Гай

«…Честь – это награда, присуждаемая за добродетель…»

Аристотель

Если же верить высказываниям великих ораторов и мыслителей, проверенных на опыте несколькими поколениями, то можно сказать, что человек создан не только для того, чтобы приумножить свой род, или построить дом, а для того чтобы принести в мир и подарить окружающим его людям как можно больше добра, благодеяния и заботы. А вот в этом и заключается смысл слов доблести, достоинства и чести.

И я уверенна, что если мы научимся достойно выходить из ситуаций, с честью и доблестью, то это значит, что мы прожили правильную жизнь и внесли свой вклад прогрессирование великого человеческого рода. .