Сочинение Добро и Зло в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Добро и Зло… Понятия вечные и неразделимые. Пока жив человек, они будут бороться друг с другом. Не всегда носителями добра и зла бывают разные люди, особой трагичности достигает эта борьба, когда она происходит в душе одного человека.

М. А. Булгаков тьмы не скрывал. Своё беззаконие и трагизм пыталось скрыть от современников время, в котором жил и творил этот писатель. Время пыталось скрыть и самого Булгакова как автора.

Роман «Мастер и Маргарита» посвящен борьбе Добра и Зла. Автор в этой книге описывает события 20-ых годов 20 века, а также события библейских времён. Действия, происходящие в разное время, объединены главной идеей - поисками истины и борьбой за неё.

Конфликт романа имеет нравственную основу. Проявление вечной борьбы добра и зла предстают у Булгакова как конкретные, зависящие от внешних условий и внутренней борьбы, события. Кульминационными в развитии сюжета становятся моменты нравственного выбора, который совершает человек, оказавшийся на краю. Эти события сопровождаются символической картиной борьбы света с ночным мраком: Мастер, пытаясь победить осеннюю тьму, сжигает свое произведение, брызги молний освещают черное небо Ершалаима и бушуют над Москвой.

Развязкой столкновения полярных сил не становится победа одной из них. Зло творит великий бал на земле не по воле нечистой силы, а из-за слабости и пороков людей. Дьявольская свита вихрем проносится по Москве. По той Москве, в которой существует ложь, недоверие к людям, зависть и лицемерие. Эти пороки, это зло обнажает перед читателями Воланд - художественно переосмысленный образ Сатаны.

Перераспределяется у Булгакова соотношение Света и Тьмы на земле, в частности, в России. В основной массе человеческая натура столь нелицеприятна, что сам Сатана становится пророком истины. Царство бездуховности и лжи находится на земле - эта мысль проходит через весь роман. Фантастическое зло в произведении показывает зло реальное, нещадно разоблачает лицемерие таких людей, как Стёпа Лиходеев – значимой личности в культурных и высоких кругах Москвы, а также пьяницы, развратника, опустившегося бездельника; Никанор Иванович Босой - выжиги и плута, буфетчика варьете - вора, поэта А. Рюхина - закоренелого лицемера.

Таким образом, Воланд называет всех своими именами, указывая, кто есть кто. На сеансе черной магии Московского варьете он раздевает в прямом и переносном смысле гражданок, позарившихся на дармовое добро, и с грустью делает вывод: «Любят деньги, но ведь это всегда было. Ну, легкомысленны, ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца».

«В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище и это совершенно верно» … Прокуратор живет по своим законам, согласно которым мир делится на властвующих и подчиняющихся. И вдруг появляется тот, кто мыслит иначе. Человек, лет двадцати семи, у которого связаны руки и который физически абсолютно беспомощен. Но он не боится прокуратора, он даже смеет ему возражать. Этот человек – Иешуа - убежден, что злых людей нет на свете, есть только люди «несчастливые».

Иешуа заинтересовал прокуратора. Понтий Пилат хотел и даже пытался спасти Иешуа от горькой участи, но тот не мог отказаться от своей истины: «В числе прочего я говорил, что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо власти. Человек перейдёт в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть». Но прокуратор не может смириться с этим, это явное противоречие его идеологии.

Иешуа казнен. Казнен человек, который нес людям свет истины, добро было его сущностью. Понтий Пилат понимает, что его собственное величие оказалось мнимым, что он трус, его мучает совесть, его душа не может обрести покой.

Воланд и Иешуа являются нравственными полюсами романа, так как один полагает основой человека добро, другой снисходительно презирает человека за его неспособность быть божественно стойким и чистым и злом казнит зло. Иешуа прощает даже губителей своих, Воланд строго судит даже оступившихся. И хотя суд его беспристрастно справедлив, он жестко неумолим.

Соотношения Пилат - Иешуа и Воланд - Мастер возникают из поединка скепсиса и веры. Исторический регресс здесь очевиден: вера Иешуа и отчаяние Мастера, мучительные приступы тоски Пилата и неуязвимость Воланда. И в одном, и в другом круге глав торжествует пушкинская вера в добрый закон жизни. Мастер под ударами судьбы эту веру в жизнь теряет и отдан болезни, отчаянию, страху.

В булгаковском романе зло преодолено вознесением, но не уничтожено. Зло, как и добро, не исчезает: живы герои, две тысячи лет длится раскаяние прокуратора. Исходом борьбы должна явиться гармония, и окончанием истории, выдуманной Мастером, становится соединением противоположностей, встреча на лунной дороге.

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