Сочинение Добро и зло - Булгаков

"Добро и зло - Булгаков"

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Так, например, композиция любви Мастера и Маргариты не столько необычна по своей сути, сколько по самому ее оформлению. Именно это оформление придает тот самый загадочный характер, который передал Булгаков своему роману, и здесь своеобразная символика Булгакова сыграла решающую роль. Мы привыкли относиться к любви, описываемой в романах различных писателей, как к явлению чисто положительного характера, однако Булгаков, связывая Маргариту с изменой мужу, а также со сверхположительными эмоциями, возникающими в ней с приобретением демонической силы, поставил под вопрос единство того мнения, которое столь часто господствует среди нас. Маргарита - далеко не \\"тургеневская девушка\\" и не Анна Каренина Толстого по своему складу натуры и ума. Это достаточно дерзкая, грубая женщина, которая любит власть и восхищение. С другой же стороны Маргарита во имя Мастера готова на все, что достаточно облагораживает ее характер и поведение.



Вторым примером неоднозначности добра и зла в романе является отношение Римского Прокурора Понтия Пилата к Иешуа. С одной стороны, он не прощает той необычности поведения, которая характерна для Иешуа, с другой - он видит в нем избавителя от душевных и физических страданий, пророка.



Таким образом, первый роман Булгакова \\"Мастер и Маргарита\\" направлен вниз, на духовное падение, а второй роман Булгакова \\"О Понтии Пилате\\" стремиться ввысь, к духовному озарению.



Как связаны оба романа? Должно быть какое-либо связующее звено, которое соединило бы будущее и прошлое. Этим звеном является Воланд. Он и есть та самая точка зрения, та самая позиция Булгакова, которая строится на основании вечности, а не момента. Воланд - это зеркало, в котором отражаются все поступки людей прошлого и настоящего времени. Он не является злом или добром в романе. Он зеркало истории. Почему Маргарита тянется к Воланду, личности властной и сильной? Возможно потому, что общаясь с ним, она соприкасается с позицией вечности, а это крайне необычно и глобально для нее. Вот и третий пример неоднозначности падения духа, но перед ним, как и полагается, мгновенное озарение, прозрение, которые должны толкнуть человека к самоусовершенствованию.



Мастер и Маргарита проведут какое-то время в Аду, думая над тем, как они прожили жизнь, а далее наступит озарение, которое поведет их к свету, о котором говорил Левий Матвей, а значит и к вечному духовному освобождению.



Период соприкосновения Маргариты с позицией вечного в романе \\"Мастер и Маргарита\\" соответствует распятию Иешуа на кресте в романе \\"О Понтии Пилате\\". Только, соответственно, при распятии Иешуа происходит затемнение рассудка Понтия Пилата.



Почему же оба романа Булгакова так плавно перетекают один в другой? Потому, что Воланд отражает позицию вечности, отражает и каждый момент действительности. С его появлением в Ершалаиме и Москве ничего не меняется в жизни людей и ходе истории.



Если бы можно было изобразить произведение Булгакова схематично, то мы бы увидели график, одна ветвь которого направлена вверх, а другая вниз. Это функция кубической параболы, где верхняя часть графика отражает действие романа \\"О Понтии Пилате\\", нижняя - действие романа \\"Мастер и Маргарита\\", а точка, где одна часть переходит в другую - позиция Воланда.



Таким образом, добро и зло в произведении М. А. Булгакова уравновешены, и, постоянно переходя то в один, то в другой аспекты, они создают сложную композицию романа.



Я считаю, что Булкагов создал гротескную картину современного ему общества и людей. Это наводит меня на мысль, что в основе \\"Мастера и Маргариты\\" лежит идея справедливости. Недаром все нечестные и непорядочные герои романа, были разоблачены Воландом и его свитой. Я думаю, что роман М. А. Булгакова \\"Мастер и Маргарита\\" нельзя назвать ни романом прошлого, ни романом будущего, так как проблемы, рассматриваемые в романе были, есть и будут очень актуальны во все времена, особенно это относится к главной проблеме романа - проблеме добра и зла.

