Сочинение Добро и зло на страницах мировой литературы

Тема Добра и Зла – вечная тема. Она интересовала людей на протяжении всего срока существования человечества. Что есть Добро? Что есть Зло? Как они связаны? Как соотнесены в мире и в душе каждого человека? Каждый писатель отвечает на эти вопросы по-своему.

Так, Ф. Гете в своей трагедии «Фауст» показывает борьбу «дьявольского» и «божественного» в душе героя. Под «дьявольским» понимается не только силы зла, но и неверие человека (и всего человечества) в свои силы, самоограниченность, пессимизм. «Божественное» же – это дерзновенный дух открытий, подвигов, творчества. Это созидание, вечная неудовлетворенность собой и окружающим миром, желание сделать жизнь лучше.

Главный герой произведения – Фауст - ревностный правдоискатель. Он хочет постигнуть «вселенной внутреннюю связь» и вместе с тем предаться неутомимой практической деятельности, жить в полный разворот своих нравственных и физических сил.

Ради этого он даже готов продать душу дьяволу. Мефистофель не мог соблазнить этого героя простыми плотскими утехами - желания Фауста намного глубже. Но дьявол все же добивается своего – он заключает договор с героем. Увлеченный смелой мыслью развернуть с помощью Мефистофеля живую, всеобъемлющую деятельность, Фауст выставляет собственные условия: Мефистофель должен ему служить вплоть до первого мига, когда он, Фауст, успокоится, довольствуясь достигнутым.

Еще одно «отступление» от Добра герой совершает в отношениях с Маргаритой. Постепенно чувства к этой девушке перестают быть чем-то возвышенным, герой соблазняет ее. Мы понимаем, что Фауст только играет любовью, и этим он обрекает на смерть свою возлюбленную.

Но в конце произведения Фауст все-таки познает истину. Он приходит к мысли, что все идеи, все гениальные мысли имеют смысл лишь тогда, когда их можно осуществить в реальности. Можно сказать, что он становится на сторону Добра, науки, жизни.

М. Булгаков развивает тему Добра и Зла в романе «Мастер и Маргарита». Напрямую тема Добра и Зла в романе связана с образом Воланда и его свиты. Сам Сатана, вместе с Азазелло, Коровьевым и Бегемотом, появляется в современной автору советской Москве. Целью визита Воланда было узнать, изменился ли человек за многие века; что движет сегодня его поступками, чем живёт его душа.

Эпиграфом к роману являются строки из «Фауста» Гете: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Они помогают понять авторскую мысль - разоблачая зло, Воланд тем самым служит добру и красоте, то есть восстанавливает равновесие между Добром и Злом в мире.

Сатана всегда противопоставлялся Богу. Булгаков же вольно обходится с ним и делает Воланда защитником Бога как единственного критерия добра и зла, нравственности и безнравственности в человеке. Но важно, что сам герой судит людей безжалостно, не любя их.

Булгаков показывает, что «бесовское» начало живёт в каждом человеке. Так, автор рисует нам образ жизни ассоциации литераторов, для которых главным делом жизни является вкусно поесть и поплясать. Зависть, карьеризм, умение устроиться, ненависть к талантливым – вот нравственный портрет тех, кто делал литературу по социальному заказу.

Только наличием тёмной стороны в душе можно объяснить взяточничество председателя жилтоварищества Никанора Босого. Кто заставлял его прописывать за деньги, вселять в освободившиеся комнаты за взятку?

«Сеанс чёрной магии» собрал этих героев и других жителей Москвы вместе. Массовый гипноз показал в каждом его внутреннее «я» - человека алчного, грубого, с низкопробными вкусами, любителя хлеба и зрелищ. Но Булгаков, ужаснувшись своему беспощадному гротеску, «спасает» зрителей криками Бенгальского, трепача и фигляра, которому кот Бегемот оторвал голову.

Писатель поручает Воланду произнести «приговор»: «Человечество любит деньги… Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди…».

Одна из моих любимейших книг, которая во многом изменила мои взгляды, - философская притча «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», написанная Ричардом Бахом. Главный герой произведения, чайка Джонатан Ливингстон, не был похож на всех остальных. Он хотел летать выше всех, дальше всех, хотел быть лучшим во всем. В него никто не верил, все чайки в его стае смеялись над ним.

Никого не слушая, Джонатан летал по ночам, хотя так не делал никто до него. Герой развивал невероятную скорость - 214 миль в час - и мечтал о еще большем. Изгнанный из стаи, но не сломленный, в финале Джонатан обрел свободу и нашел единомышленников.

В качестве эпиграфа к произведению автор написал следующие строки «Невыдуманному Джонатану-Чайке, который живет в каждом из нас». Эта книга вселяет в нас веру в самих себя, в то, что человек может все, если будет стремиться к цели и научится не зависеть от общественного мнения.

Итак, Добро и Зло – коренные понятия, определяющие не только сущность человека, его внутренний мир, но и все мироустройство. Писатели всего мира пытались определить для себя, выяснить, понять… Но этот поиск будет продолжаться вечно, пока существует мир и человек на Земле. .