Сочинение Добро и зло в комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль"

Комедия "Недоросль" была написана Денисом Ивановичем Фонвизиным в 1781году. Одной из центральных проблем было воспитание. В то время в России была идея просвященной монархии. Вторая проблема- это жестокое обращение с крепостными крестьянами. Крепостное право подвергалось резкому осуждению. В то время только смелый человек мог написать такое.

Во все времена во всех произведениях основной частью сюжета была борьба добра и зла внутри человека, а в "Недоросли" добрые люди борются со злыми людьми. Герои комедии делятся на отрицательных (госпожа Простакова,господин Скотинин,Митрофан) и положительных (Софья,Стародум,Милон,Правдин). Фонвизин изобразил Скотининых тупыми, жестокими и подлыми людьми. У читателя он вызвал глубокое презрение к ним. К крепостным крестьянам Простакова относится с презрением "А ты,рассуждение, здравые мысли, доводы-это все ей не доступно. Простакова очень любит своего сына "Обойми меня, друг мой сердечный. . . ". Имя неуча Митрофанушки, которого, кроме обжорства и голубятни ничего не интересует, стало нарицательным "Да я не возьму в толк, о чем спрашивают". Фамилия Скотинина говорит сама за себя. Он очень любит свиней. Простаков во всем подчиняется своей жене и во всем ей потакает. Софья умная добрая девушка. Её дядя Стародум воспитан в Петровское время. Он человек чести и слова "Начинаются чины перестает истина". Милон, жених Софьи, офицер. Правдин в произведении является "освободителем" крепостных крестьян. Благодаря его усилиям в поместье Простаковых никто не пострадает. Учитель Цыфиркин, отставной офицер, показывает себя с хорошей сторон, когда отказался от денег. Вральман раньше был извозчиком, но потом пошел в учителя. Ничему полезному Митрофана он не научил "Как путто пы до арифметики пыли люди тураки ничотные!" В конце пьесы госпожа Простакова раскаивается, а Митрофан показывает себя с плохой стороны, причиняет боль своей матери "Да отвяжись, матушка, как навязалась. . . "

Как мне кажется, в этом произведении добро победило зло. В итоге крепостным крестьянам стало лучше, а другие помещики стали учиться на их опыте и не обижают своих подданных. .