Сочинение Добро и зло в комедии Фонвизина «Недоросль»

Комедия «Недоросль» написана Фонвизиным в 1782 году. В ней автор выводит на сцену некультурных, разнеженных властью помещиков, показывает, каким испорченным вырастает молодое поколение в этом обществе. Самые дурные качества характера, самые отсталые взгляды на науку, неприятие истинного просвещения характеризуют этих молодых дворян. Тема воспитания всегда сильно волновала Фонвизина. Он выступал за развитие просвещения в России и считал, что воспитанные в строгих гражданских правилах дворяне будут достойными руководителями и покровителями крестьянского населения страны. Также важной темой в комедии становится крепостное право и его пагубное влияние на высшие слои общества.



В пьесе противопоставляются друг другу два поколения, две противоположных по взглядам на жизнь группы персонажей. Злое начало представляют супруги Простаковы, Скотинин, Митрофан. Положительные герои – Стародум, Милон, Софья, Правдин.



Живо и правдиво изображал Фонвизин Простаковых и Скотинина. Такие персонажи часто встречались среди русского провинциального дворянства. Это люди, которые, «когда захотят», могут поступить на службу, а когда «не захотят», могут и не поступать; когда захотят, могут выйти в отставку. Когда захотят, могут «драться», ибо, по мнению Простаковой, «тем дом и держится». По желанию они могут высечь слугу, - так понимают Простаковы-Скотинины слово «вольность». И все их представления о жизни можно выразить одной фразой Простаковой: «Закон оправдывает моё беззаконие».

Фонвизин ясно показывает, что Простаковы-Скотинины не должны управлять людьми: они губят власть и могут погубить государство, вновь доведя крепостной народ до восстания.



Стоит произнести название комедии, чтобы в нашем воображении возник образ глупого Митрофанушки, лодыря, неуча и маменького сынка. В этом образе Фонвизин показывает живой результат простаковского толкования вольности. Достаточно напомнить его знаменитые слова: «Не хочу учиться, хочу жениться».



Этим героям автор противопоставил «честных людей». Эти честные люди, к примеру, Стародум и Правдин, сознают, что дворянин обязан нести государственную службу и не имеет права по собственному произволу, когда захочет, бросать её. Исключение допускается только в одном случае: «Когда он внутренно удостоверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит». Дворянин не должен, «имея над людьми своими полную власть», злоупотреблять ею, он должен помнить, что тиранствовать никто не волен.



На примере образа Стародума Фонвизин показывает идеал «честного человека». Также прекрасна в своей честности и Софья. Честь – первое и основное требование, предьявленное Стародумом дворянину. Также очень важно, чтобы дворянин сознавал свой долг перед отечеством.

В образе Правдина выразилась надежда автора на светлое будущее страны. Ведь именно Правдин в финале комедии заявляет о том, что возьмёт под личный надзор имение Простаковой. Хотя у него не было на это права, так как в России не существовало закона, по которому можно было так делать. Этим Фонвизин как бы намекал императрице, что существование подобного постановления было бы благом для России.



Противостояние двух сторон заканчивается победой положительных героев. И не могло быть иначе. Так Фонвизин своей комедией ясно высказал мысль, что переустройство общественного порядка необходимо, иначе не избежать трагедии. .