Сочинение Добро и зло в понимании и изображении Достоевского

Христос затем и приходил, чтобы человечество узнало, что и его земная природа, дух человеческий может явиться в таком небесном блеске, на самом деле, во плоти, а не то что в одной мечте и в идеале, — что это и естественно и

возможно.

Ф. Достоевский

Творчество Ф. М. Достоевского сосредоточено на человеке, точнее, на его мятущейся и страдающей душе. Всякий поступок человека, всякое его общественное движение, всякое желание или мысль, по мнению писателя, есть проявление колебаний и движений его духа. Но эта внутренняя истина, — не просветленная человеческая сущность: «В мире Дьявол с Богом борется. А поле их битвы — сердца людей» Слова эти вложены в уста Мити Карамазова, и они многое объясняют. Человек — мятущееся, противоречивое, страдающее существо. Его логика — это логика бесконечной внутренней войны. Отсюда происходит парадоксальное и загадочное поведение героев романа. Однажды Достоевский признался, что его всю жизнь «мучил Бог». Бог мучит и его героев. Складывается впечатление, что они, подобно ветхозаветному Моисею, обречены всю свою жизнь бороться с Богом, пока Бог не одолеет их. Достоевский с непревзойденной силой раскрыл «темную» сторону в человеке, силы разрушения и эгоизма, его страшный аморализм, таящийся в глубине души. Зло в человеке и зло в истории. И все же человек, пусть самый ничтожный и незначительный, — абсолютная ценность для писателя. Каждый его роман есть также апофеоз человека. Раскольников вспоминает вопрос Мармеладова: «Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?» Возникла ситуация, парадокс, в котором раскрывается основная этическая сущность человека, потому что, как существо нравственное, он неизменно стоит перед дилеммой добра и зла, от которых он не может никуда уйти. Если ты не идешь дорогой добра — становишься на путь зла. Поиски «улицы к храму» — дороги к добру — составляют смысловой фон романов Достоевского. Слепая свобода, связанная с рассудком и разумом, не дает ориентиров I в исканиях. Раскольников, разложив в работе разума все предписания традиционной морали, вплотную встал перед «все дозволено» и пошел на преступление. Свобода оборачивается аморализмом. Он и на каторге долго не раскаивается. Поворот приходит позже, когда в нем расцветает любовь к Соне. По мнению Достоевского, преступление совсем не означает природной аморальности, а наоборот, свидетельствует о том, что, отходя от добра, человек теряет нечто, без чего ему жить нельзя. Однако писатель бесконечно верит в человека. Его вера покоится не на сентиментальном воспевании, она, наоборот, торжествует при погружении е самые темные движения человеческой души. В «Преступлении и наказании» этическая тема встает в такой глубине, которая была нова только для одной русской литературы. Бунт человека против Бога, связанные с этим мучения его героев — это диалектика добра и зла.

Зло таит в себе семена смерти.

Добро — память человека о Боге.

И то и другое действуют в человеке через страдание и, часто, через сострадание. Страдание очищает. Не в этом ли заключается смысл потребности в нем, о которой говорил Достоевский, когда через грех и несчастье приходит в действие механика добра. Недаром писатель совершает над Раскольниковым символический, очищающий акт. На каторге его герой заболевает тяжкой, смертной болезнью и проводит в больнице «конец поста и святую». Раскольникова посещают апокалипсические видения. В жару и бреду, он видит бесноватых людей, убивающих друг друга в «бессмысленной злобе», сходящихся на поле битвы армии, варварство и каннибализм. Это мучило и не отпускало его после выздоровления. Но явилась любовь к Соне, и еще: «Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей. . . » И — добро победило. Пришло спасение.

Диалектика добра и зла в прозе Достоевского составляет главную пружину его сюжетов. Как между полюсами магнита, судьбы героев находятся под постоянным напряжением, в постоянной борьбе темного и светлого начал, которая совершается в их душах.

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