Сочинение Добро и зло в романе А.С. Пушкина «Дубровский»

В повести «Дубровский» Пушкин изображает два типа дворян. Они, по большому счету, являются воплощением добра и зла. С одной стороны, писатель рисует Андрея Гавриловича Дубровского – благородного дворянина. Это образ просвещенного человека. Он образован, умен, честен и благороден. По мысли Пушкина, оттого, что этот герой образован, он обладает лучшими качествами ума и сердца. Со всей уверенностью можно сказать, что это лучший представитель дворянства.

Андрей Гаврилович Дубровский был очень гордым и честным человеком. Превыше всего он ценил свое честное имя и дворянскую честь. Этот герой никогда и ни перед кем не унижался, всегда говорил правду в глаза. Дубровский держал себя на равных и с Кирилой Петровичем Троекуровым, который был гораздо богаче и знатнее его. Со своими крепостными крестьянами Дубровский обходился строго, но справедливо. Их он считал такими же людьми, как и дворян.

Рядом с Дубровским Пушкин изображает Троекурова. Он богат, но необразован. Этот герой недостоин звания дворянина, поэтому писатель говорит о нем, как о «русском барине». Тем самым он подчеркивает, что таких троекуровых в России было много.

Этот герой был надменным, грубым и жестоким: «В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума».

Кирила Петрович необразован. Отсюда – все его пороки. Обжорство, пьянство, жестокость, самодурство – вот неполный список качеств этого героя: «Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе».

Этот «старинный русской барин» был очень богат, поэтому он считал, что может издеваться над другими людьми. Кирила Петрович Троекуров мучил не только своих крестьян: «В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы, в положеные часы, сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух».

Троекуров жестоко насмехался и над своими соседями и гостями. Так, например, всей округе была известна его забава с медведем. Нового человека в своем окружении этот барин пугал диким зверем.

Для чего же Пушкин изображает Дубровского-старшего и Троекурова столь разными? Андрей Гаврилович Дубровский – положительный герой, Кирилла Петрович Троекуров - отрицательный. Я думаю, что с помощью этих образов писатель показывает свой идеал дворянина. Он должен обладать благородством, гордостью, чувством собственного достоинства. Пушкин восхищается тем, что в молодости Дубровский отказался от помощи своего влиятельного и богатого друга Троекурова. Он не захотел вернуть свое состояние таким путем, не захотел потерять своей свободы: «Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выдти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим».

И позже, когда между ним и Кирилой Петровичем произошла серьезная ссора, герой превыше всего ставил свое честное имя и человеческое достоинство. В результате Дубровский потерял все. Но он никогда не жалел о своем выборе.

По мнению Пушкина, дворянин должен быть образованным и просвещенным. Такого человека не может испортить ни власть, ни деньги. Но это - лишь идеал писателя. Он показывает, что за такими, как Дубровские, будущее страны.

В реальности же Пушкин видел засилье троекуровых. Самовлюбленных и развращенных властью деспотов, которые не могут принести пользу не только России, но и своим близким. Ради своей прихоти, своей воли такие люди готовы сломать чужую судьбу и даже жизнь. Троекуров насильно выдает замуж свою дочь за старого, но очень богатого князя: «Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала. - Папинька. . . папинька.

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