Сочинение Добро и зло в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

Ф. М. Достоевский – глубокий философ и тончайший психолог. Он вошел в историю русской литературы как мастер описания «больной души». Одной из основных проблем его романа «Преступление и наказание» стала проблема добра и зла, их определение, взаимодействие, соотношение в мире и внутри каждого человека.

Одним из интереснейших героев Достоевского является Родион Романович Раскольников, убийца, философ, мыслитель. На его примере автор и раскрывает свою концепцию добра и зла в романе.

Придавленный бедностью, озлобленный своим бессилием помочь близким людям, Раскольников решается на преступление - на убийство отвратительной старухи-процентщицы, извлекающей выгоду из людских страданий. Родион жаждет мести за поруганных и обездоленных людей, за унижения и страдания Сони Мармеладовой, за всех тех, кто доведен до предела нищеты и нравственных мучений.

Раскольников чувствовал и видел мир, его историю, его победы и поражения. Этому человеку казалось, что он понял людей и добрался до сути жизни. Раскольников решил все взять в свои руки, направить ход событий по пути, предначертанному им самим.

Протест и возмущение Родиона против общественного строя сочетается с его теорией «сильной личности». Презрение к обществу и его нравственным законам приводит героя к убеждению о неизбежности сильной, властной личности, которой «все дозволено». Преступление должно доказать самому Раскольникову, что он не «тварь дрожащая», а «настоящий властелин, которому все разрешается».

Мне кажется, ошибка главного героя заключается в том, что причину зла он видит в самой природе человека, а закон, дающий право сильным мира сего творить зло, считает извечным. Вместо того чтобы бороться против безнравственного строя и его законов, он следует им. Раскольникову кажется, что он отвечает за свои поступки лишь перед собой, и суд других ему безразличен.

Вначале Родиона нисколько не трогает совершенное им преступление. Он слишком уверен в правильности своих идей, уверен в своей самобытности и исключительности. Что тут такого, если он убил? Он убил только одну «вошь, из всех вшей самую наибесполезнейшую». Когда Родион слышит слово «преступление», он кричит в ответ: «Преступление! Какое преступление?. . то, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, никому не нужную, которую убить – сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это же преступление? Не думаю я о нем, и смывать его не думаю!»

Постепенно Раскольников начинает анализировать причины и давать различные объяснения своему поступку: «хотел Наполеоном сделаться», жаждал помочь матери, был безумен и озлоблен, бунтовал против всех и вся, стремился утвердить свою личность. Героя начинает мучить совесть. По-моему, это естественно. Раскольников нарушил нравственный закон, который существует в душе человека с момента его рождения. Этот закон непреложен. Нарушившего его ждут сильнейшие нравственные муки, разрушение духовное и физическое.

На мой взгляд, в теории Раскольникова есть мысли, которые могут возникнуть только у ненормального человека. Возможно, если бы теория героя осталась на бумаге, она показалась бы только плодом фантазии больного человека. Но Раскольников начал осуществлять ее практически! Он решил, что старуха-процентщица – «гнойник, который необходимо удалить», ведь она не приносит никому пользы. Поэтому Алена Ивановна должна умереть, она – та самая «тварь дрожащая». Но почему, в таком случае, гибнет невинная Лизавета?

Так теория Раскольникова начинает постепенно рушиться. Нельзя делить людей только на «плохих» и «хороших», да и не дело человека – судить других. Кто прав, а кто виноват, может решать только Господь Бог. Нельзя убивать человека, даже ради великих и благих целей. Жизнь – это самое ценное, что у нас есть, и никто не вправе выносить ей приговор просто так, по собственной прихоти.

Кульминационная сцена, где сам убийца перечисляет, пересматривает и, в конечном счете, отвергает все мотивы преступления - сцена признания Раскольникова Соне. Все доводы рассудка, казавшиеся ему столь верными, отпадают один за другим. Таким образом, роман «Преступление и наказание» помог мне понять: нельзя прийти к благу через убийство, даже если добро во много раз превышает зло.

Сам Достоевский был против насилия. Своим романом он спорит с революционерами, утверждающими, что единственный путь к всеобщему счастью – «призвать Русь к топору».

На мой взгляд, антигуманные мысли и дела не могут служить на благо человечества, никакое зло нельзя оправдать счастьем миллионов других. Счастье нельзя построить на крови, жестокости и насилии.

Раскольников в романе приходит к переосмыслению нравственных ценностей: «Разве я старушонку убил? Я себя убил». Я согласна с героем и автором. В душе каждого человека сосуществует добро и зло. И какая сила победит, зависит только от самого человека, хотя природа его изначально светлого, божественного происхождения. И от каждого человека зависит, уверен Достоевский, чего в мире будет больше: Добра или Зла, Света или Тьмы, Мира или Войны.

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