Сочинение Добро и зло в романе «Мастер и Маргарита»

Роман “Мастер и Маргарита” впервые вышел в свет зимой 1966-1967 года. Этот роман, реалистический, фантастический, гротескный, с такими неожиданными для той атеистической эпохи образами дьявола и Иешуа Га-Ноцри, сразу же вызвал огромный интерес.

С первых страниц читатель сразу улавливает в романе сатирические нотки, но, на мой взгляд, главное в романе - философские проблемы: мысли о добре и зле, о неотвратимости наказания, о выборе каждого человека. Свой выбор делают в этом романе все: от Иешуа до Мастера. Каждый герой, хочет он того или нет, стоит перед проблемой выбора, он сам выбирает свой путь. От этого в дальнейшем зависит его жизнь. Но обратимся к роману, рассмотрев судьбы его героев.

Иешуа Га-Ноцри - булгаковский Иисус - в романе показан обычным человеком со своими страхами и слабостями. Мы можем даже сказать, что он слаб, если бы не его вера. Его сила состоит в том, что он выбрал свой путь и не отступил от него. Иешуа считал, что все люди на земле рождаются добрыми, лишь жестокое отношение может сделать человека жестоким. Он говорит так даже о тех, кто избил его, кто предал его, для него все люди добры, даже предатель Иуда, палач Крысолов. Иешуа произносит слова о будущем царстве “истины и справедливости”, но оставляет это царство открытым абсолютно для всех.

Понтии Пилат - полная ему противоположность. Он наделен властью, его почитают и боятся. Но и он становится перед выбором. Сам Пилат пытается сделать доброе дело, не порывая со злом: прокуратор стремится помиловать невинного Иешуа, но вынужден утвердить приговор, опасаясь доноса. У Понтия Пилата не хватает силы духа сделать добро. Он остается на стороне зла. Смерть невинного Иешуа становится непосильным грузом для совести Пилата, приводит его к раскаянию. Пилат в конечном счете понимает справедливость учения Иешуа Га-Ноцри и начинает действовать в его интересах (Понтий Пилат организует убийство Иуды). Но смерть Иуды не снимает бремени с совести прокуратора. Иешуа оказался прав. Не новое убийство, а глубокое искреннее раскаяние в содеянном в конце концов приносят Пилату прощение. Не только евангельские герои отвечают за свои грехи. К примеру, Берлиоз. Председатель МАССОЛИТа обречен на смерть, поскольку самонадеянно полагал, что его знания позволяют ему не только отрицать существование Бога и дьявола, но и вообще нравственные устои жизни. Для этого образованного редактора действительно нет ничего святого, и за это следует наказание.

М. А. Булгаков ставит Мастера, одного из главных действующих лиц, перед выбором — добро или зло. Как и Понтий Пилат, Мастер оказывается на стороне зла, но не из-за трусости, а потому что им движут малодушие и слабость. Мастер не смог до конца вынести испытания, выпавшие на его долю. Он действительно не пошел ни на какие компромиссы в своем творчестве. Но в то же время отказался от борьбы за свое произведение и не смог больше творить. Мастер не готов бороться, ведь он — художник. Каждый должен быть самим собой. И Мастер, более чем кто бы то ни было, остался самим собой — воплощением безмерной силы и безмерной слабости творчества.

Но не все герои романа выбирают зло, руководствуясь страхом и трусостью. Такой предстает перед нами Маргарита. Она берет на себя активную роль и пытается вести ту борьбу, от которой отказывается Мастер. Когда силы зла наделяют Маргариту сверхъестественными качествами -летать и быть невидимой — она использует это для мести. Только угроза гибели ребенка останавливает ее. Всепоглощающая любовь к Мастеру и ожесточение против окружающей лжи - основные черты булгаковской Маргариты. У нее нет веры, но эту веру в ней заменяет любовь к Мастеру. Мне кажется, что Маргарита, как и Иешуа, делает правильный выбор, хотя оказывается на стороне сил тьмы, потому что ее выбор никому не приносит горя и страдания. Маргарита в романе Булгакова стала прекрасным обобщенным поэтическим образом любящей женщины.

В романе “Мастер и Маргарита” никто не совершает грехов по подсказке. Свои грехи и преступления, большие и малые, так же как и свой подвиг, каждый совершает сам, по собственному душевному побуждению. И каждый в ответе за свои поступки.

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