Сочинение Добро и зло в романе «Мастер и Маргарита»

Михаил Афанасьевич Булгаков — великий мастер, своим талантом несущий свет, не скрывая при этом тьмы. . .

Действительно, тьмы он не скрывал. Свое беззаконие и трагизм пыталось скрыть от современников это время, в котором жил и творил автор. Время пыталось скрыть и самого Булгакова как автора. В тридцатые годы он был из числа “запрещенных”. После публикации начала “Белой гвардии” до конца жизни ему не удалось опубликовать ни одного значительного произведения. И только через много лет, после смерти автора, его творения в полном объеме стали доступны читателю. Долгое время оставалось “в тени” последнее произведение Булгакова “Мастер и Маргарита”. Это сложное, многогранное произведение. Жанр его был определен самим автором как “фантастический роман”. Посредством сочетаний реального и фантастического Булгаков в своем произведении поднимает много проблем, показывает нравственные изъяны и недостатки общества. Смех и печаль, любовь и нравственный долг я вижу, читая страницы романа. Одной из основных тем, мне кажется, является извечная тема добра и зла.

Пока существует на земле человек, будут существовать добро и зло. Благодаря злу мы понимаем, что такое добро. А добро, в свою очередь, выявляет зло, освещая человеку путь к истине. Всегда будет происходить борьба добра со злом.

Очень своеобразно и по-мастерски изобразил эту борьбу в своем произведении Булгаков. Дьявольская свита вихрем проносится по Москве. По той Москве, в которой существует ложь, недоверие к людям, зависть и лицемерие. Эти пороки, это зло обнажает перед читателями Воланд — художественно переосмысленный образ сатаны. Его фантастическое зло в романе показывает зло реальное, нещадно разоблачает лицемерие таких людей, как Степа Лиходеев, значимая личность в культурных и высоких кругах Москвы, — пьяница, развратник, опустившийся бездельник. Никанор Иванович Босой — выжига и плут, буфетчик варьете — вор, поэт А. Рюхин — закоренелый лицемер. Таким образом, Воланд называет всех своими именами, указывая, кто есть кто. На сеансе черной магии в московском варьете он раздевает в прямом и переносном смысле гражданок, позарившихся на дармовое добро, и с грустью делает вывод: “Любят деньги, но ведь это всегда было. . . Ну, легкомысленны. . . ну, что. . . и милосердие иногда стучится в их сердца. . . обыкновенные люди. . . В общем, напоминают прежних. . . ”

А какими же были они, эти прежние? Автор переносит нас в далекий Ершалаим, во дворец пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата. “В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно”. Прокуратор живет по своим законам, согласно им мир делится на властвующих и подчиняющихся, раб подчиняется своему господину — это незыблемый постулат. И вдруг появляется тот, кто мыслит иначе. Человек лет двадцати семи, у которого связаны руки и который физически абсолютно беспомощен.

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