Сочинение Добро и зло в романе «Мастер и Маргарита»

“Я часть той силы, что вечно хочет зла

и вечно совершает благо”.

И. В. Гёте. “Фауст”



Эти слова эпиграфа свидетельствуют о нетрадиционном для русской литературы отношении Булгакова к сатане. Если для Гоголя и Достоевского дьявол — это воплощение зла, то Булгаков пишет о сложном переплетении добра и зла в жизни. Как же взаимодействуют добро и зло в художественном мире Булгакова?

Вот судьба советского поэта, который в короткое время превращается из Ивана Бездомного в Ивана Николаевича Понырёва. Из существа недумающего он преображается в профессора философии, который по роду своих занятий должен размышлять о проблемах добра и зла. Благодаря чему случилось пробуждение его натуры? Как ни странно, благодаря встрече с самим сатаной. Знакомство с Воландом открыло перед Иваном головокружительную серьезность, сложность и трагедийность жизни, а также дало возможность оценить графоманский характер своих стихотворных опытов. Безусловно, для каждого человека высочайшая ценность — возможность жить своей собственной жизнью, а не проводить отпущенное ему время в каком-то чужом, хотя и “счастливом”, сне. Так что Воланд привносит в жизнь Безродного, скорее всего, добро: ведь он помогает Ивану встретиться с самим собой, понять истинное свое лицо, уйти от штампов, навязываемых эпохой.

Или администратор Варьете Иван Савельевич Варенуха. Он превращается из хамоватого карьериста в вежливого и обходительного человека. Чем это вызвано? Прежде всего, страхом. На балу у Воланда, под страхом смерти, он обещал больше не хамить по телефону. Я думаю, что мысль Булгакова такова: зло в виде страха, угрозы, боязни кары некоторых людей может изменить к лучшему, “обуздать” их неблагородные наклонности. Здесь Булгаков не по-евангельски решает вопрос о человеческой душе. Видимо, он думает, что есть люди, которые должны бояться, которым для человеко-подобия нужен страх.

Как же вошло добро и зло в жизнь Мастера и Маргариты? Они жили в мире, наполненным злом. В мире, где блаженствовали взяточники, а честным людям не было хода. Соединяет их на время, а потом навсегда сам сатана. Бесспорно, что в отношении их Воланд совершил добро: он помог им уйти от мелкой, пошлой, исполненной суеты и страха жизни, дал возможность осуществиться их великой любви.

Самое удивительное понимание добра в романе — это в проповеди Иешуа. Он всех называет “добрыми людьми”, даже Марка Крысобоя, к которому неприменимы представления о гуманности. Иешуа прощает даже прокуратора, являвшегося его косвенным убийцей, причем прощать настолько естественно для натуры Иешуа, что это не выглядит какой-то жертвой, а предстает как органичное свойство его натуры, живущей вне законов зла. Однако можно заметить, что булгаковский Иешуа, в отличие от евангельского Иисуса Христа, не совершая зла, в то же время и не творит добра. И в этом, видимо, проявляется особый замысел автора.

Я считаю, что сам роман является опровержением того, как понимает Иешуа добро. Булгаков изображает людей в большинстве своем мелкими, эгоистичными, неспособными к добру. И Аннушка, пролившая масло, и бездарная писательница Штурман Жорж, и Никанор Иванович Босой, взяточник-управдом, — словом, почти все герои этого романа заняты только своими мелкими делишками. Этих людей не изменило ни пришествие Иисуса Христа, ни пришествие сатаны и лишь иногда, как отдельные искорки во мраке, в жизни появляются крупицы добра (“. . . люди как люди. . . и милосердие иногда стучится в их сердца”).

Неслучайно почти все добро, совершаемое на страницах романа, — дело рук Воланда, но не Иешуа. Видимо, булгаковское понимание человека не подразумевало приложения евангельского идеала к нашей земной, грешной жизни.

На меня роман “Мастер и Маргарита” произвел тяжелое и смутное впечатление отсутствием четкой границы между добром и злом. Я считаю, что в настоящей жизни между добром и злом гораздо большая дистанция, чем это показано у Булгакова. .