Сочинение Добро и зло в романе «Мастер и Маргарита»

Добро и зло. . . Понятия вечные и неразделимые. И пока живы дух и сознание человека, они будут бороться друг с другом, добро будет открываться человеку, освещая ему путь к истине.

Именно такая борьба изображена М. Булгаковым в романе “Мастер и Маргарита”, причем делается это своеобразно: перед читателем одновременно проходят два пласта времени. Один — связан с жизнью Москвы 20-х годов XX века, другой — с легендой или правдой (в зависимости от убеждений или веры человека) об Иисусе Христе. Булгаков дает нам роман в романе, и оба они объединены одной идеей — поисками истины и борьбой за нее.

Перенесемся в далекий Ершалаим, во дворец прокуратора Иудеи Понтия Пилата. “В белом плаще с кровавым подбоем” •появляется он перед человеком лет 27, у которого “руки связаны за спиной. Под левым глазом. . . синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью”. Человек этот — по имени — обвиняется в подстрекательстве к разрушению ершалаимского храма.

Арестант хотел было оправдаться: “Добрый человек! Поверь мне. . . ”. Но его “научили” соблюдать этикет: “Крысобой вынул. . . бич и. . . ударил арестованного по плечам. . . связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обессмыслились. . . ”.

Трудно не согласиться с тем определением, которое дал себе прокуратор: “свирепое чудовище”. Понтий Пилат живет по своим законам: он знает, что мир разделен на властвующих и подчиняющихся им; что формула “раб подчиняется господину” незыблема; что всесилен римский император, а в Ершалаиме он наместник императора, значит, господин всех и вся.

И вдруг появляется некто, который думает иначе: “. . . рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины”. Более того, этот “бродяга” смеет предлагать:“. . . мне пришли в голову кое-какие новые мысли. . . и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека”. Он не боится возражать прокуратору и делает это столь искусно, просто и прямо, что Понтий Пилат приходит на какое-то время в замешательство.

У Иешуа своя жизненная философия: “злых людей нет на свете”, есть люди “несчастливые”, “правду говорить легко и приятно”.

Арестант показался интересен.

В его невиновности прокуратор убедился сразу: конечно, он чудаковат и наивен, его речи несколько крамольны, но зато он обладает чудесным свойством снимать головную боль, которая так мучит Понтия Пилата! И у него уже сложился план действий: он объявит Иешуа сумасшедшим и вышлет на остров в Средиземном море, туда, где находится его резиденция.

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