Сочинение Добро и зло в романе «Мастер и Маргарита»

Роман М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" – очень неоднозначное и необычное произведение. Автор посвятил ему последние двенадцать лет своей жизни. Писатель вложил в этот роман все: свой талант, свои мысли, свою душу. Это произведение настолько многопланово, что даже жанр его определить невозможно: и бытовой, и социальный, и любовный, и фантастический. Автор создавал роман как исторически и психологически достоверную книгу о своем времени и его людях. Яркие и запоминающиеся образы помогают нам, читателям, уловить дух эпохи, современной автору. В романе "Мастер и Маргарита" царят счастливая свобода творческой фантазии и одновременно строгость композиционного замысла. Все в нем, романе, относительно, каждый решает сам, на чьей он стороне. Любой герой находится на грани между добром и злом, между светом и тьмой. Смех и печаль, радость и боль перемешаны в произведении воедино, как в жизни. "Мастер и Маргарита" – роман о любви и нравственном долге, о бесчеловечности зла, об истинном творчестве, которое является порывом к свету и добру.

Булгаков создал "роман в романе", и оба эти романа объединены одной идеей - поиском истины. Ершалаимские главы романа представляют собой булгаковскую интерпретацию библейской истории Иисуса Христа. В этих главах заключен глубочайший философский смысл. Противопоставленными оказываются римский прокуратор Понтий Пилат - человек, обладающий огромным влияние и практически неограниченной властью в Ершалаиме, и бедный, если не сказать нищий, проповедник Иешуа. Несмотря на разницу в положении он не боится возражать прокуратору, у него своя жизненная философия: "Злых людей нет, есть люди несчастливые. Иешуа не захотел отрекаться от истины. Он считал, что "всякая власть - насилие над людьми", что "настанет время, когда не будет ни кесарей, ни другой власти. Человек перейдет в царство истины". Понтий Пилат хотел спасти Иешуа, однако, не посмел рискнуть своей размеренной жизнью. Проповедник был казнен, казалось бы, зло восторжествовало. Но у Иешуа остался ученик, продолжающий дело его, - Левий Матвей. Значит истина, свет, добро и правда все же победили.

Одним из главных героев московских глав романа оказывается сатана – олицетворение зла мирового зла. Однако, Воланд – не отрицательный и не положительный персонаж. Он стал "катализатором", разрушившим спокойное течение жизни московского общества и ускорившим все нравственные процессы, происходившие в нем. Воланд грозой проносится над булгаковской Москвой, карая глумливость и непорядочность. Сама идея поместить в Москву тридцатых годов князя тьмы Воланда и его свиту, олицетворяющих те силы, которые не поддаются никаким законам логики, была глубоко новаторской. Воланд появился в Москве, чтобы "испытать" героев романа, воздать должное Мастеру и Маргарите, сохранившим верность друг другу и любовь, покарать взяточников, лжецов, предателей. Мерилом добра и зла становится представитель преисподней, традиционно сочетающий в себе все пороки и грехи человечества. Вопреки традиции все благородные поступки в романе совершаются Воландом или при его участии. "Прозрение" Ивана бездомного, возвращение Маргарите Мастера, возвращение Мастеру его романа, обретение Понтием Пилатом вечного спокойствия – все это деяния князя тьмы. Внезапная встреча с нечистой силой выворачивает наизнанку видимость всех этих берлиозов, латунских, майгелей и прочих. Сеанс черной магии, который Воланд со своими помощниками дает в столичном варьете, в буквальном и переносном смысле "раздевает" некоторых граждан из зала. В Москве есть только одно заведение, где люди остаются самими собой - клиника Стравинского, сумасшедший дом. Именно там люди, объявленные обществом ненормальными, обретают покой и поддержку, которых они не находят среди людей "нормальных".

На мой взгляд, М. Булгаков хотел показать нам, что грань между добром и злом, действительно, еле заметна: ведь не сразу осознаешь смысл поступков Воланда и его свиты. Библейские главы повествуют о времени, тысячелетней давности. Времени, когда проблема зла и добра стояла также остро, как и в 30-е годы двадцатого столетия. Эта проблема вечна. Роман Булгакова больше задает вопросы, чем дает ответы. Но все же он играет огромную роль для тех, кто имеет нравственную силу понять его. .