Сочинение Добро и зло в романе «Мастер и Маргарита»

Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро. . .



Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель

вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом.

Делайте добро.

А. П. Чехов



Тема добра и зла волновала многих замечательных писателей во все времена. Недаром Ф. М. Достоевский писал в романе “Преступление и наказание” о том, что мы перестаем видеть грань между хорошим и плохим. Как же относился к этой теме М. Булгаков? Спустя двадцать пять лет после его смерти, где-то с середины шестидесятых годов, началась бурная публикация произведений этого писателя. В течение всего нескольких лет одно за другим в свет выходят такие произведения, как “Записки юного врача” (1963 год), “Белая гвардия” (1966 год), “Мастер и Маргарита” (1966—1967 гг. ). Романами Булгакова зачитывались пенсионеры и студенты, ученые и рабочие, многие цитировали отрывки его произведений наизусть. Судьба Булгакова подтвердила неожиданный афоризм предсказания Воланда о том, что “рукописи не горят”.

Будто заранее было предсказано, что паренек, родившийся в Киеве в семье преподавателя духовной академии, пройдя через такие испытания эпохи, через войны и революции, голод и бедствия, станет мужчиной, известным драматургом, узнает вкус славы и гонения, а спустя четверть века вернется к нам своими книгами.

“Добро и зло” — понятия философские. Понятия вечные и неразделимые. И, пока живы дух и сознание человека, они будут бороться друг с другом. Добро будет “открываться” человеку, освещая ему путь к истине. Такую борьбу и представляет нам Булгаков в романе “Мастер и Маргарита”. Своеобразие романа заключается в том, что перед нами два пласта времени. Один связан с жизнью Москвы 20-х годов двадцатого века, другой — с жизнью Иисуса Христа. Булгаков создал как бы “роман в романе”, и оба эти романа объединены одной идеей — поиском истины. Булгаков создавал роман как исторически и психологически достоверную книгу о своем времени и его людях, поэтому роман стал для нас, русских, уникальнейшим документом той эпохи. И в то же время этот роман обращен в будущее. Творческая мысль Булгакова как бы опережала время. Есть даже основание предположить, что автор мало рассчитывал на понимание и признание его романа современниками.

В романе “Мастер и Маргарита” царят счастливая свобода творческой фантазии и одновременно строгость композиционного замысла. Сатана правит бал, а вдохновенный Мастер, современник Булгакова, пишет свой бессмертный роман. Там прокуратор Иудеи отправляет на казнь Христа, а рядом, суетясь, подличают, приспосабливаются, предательствуют вполне земные граждане, населяющие Садовые и Бронные улицы 20—30-х годов нашего века. Смех и печаль, радость и боль перемешаны там воедино, как в жизни, но в той высокой степени концентрации, которая доступна лишь сказке, поэме. “Мастер и Маргарита” и есть лирико-философская поэма в прозе о любви и нравственном долге, о бесчеловечности зла, об истинном творчестве, которое всегда является преодолением бесчеловечности, порывом к свету и добру.

Перенесемся в далекий Ершалаим, во дворец прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Перед прокуратором предстал человек 27 лет, обвиняемый в подстрекательстве к разрушению ершалаимского храма, у которого руки “связаны за спиной, под левым глазом синяк”. Звали его Иешуа. Он не боится возражать прокуратору, у него своя жизненная философия: “Злых людей нет, есть люди несчастливые”. Понтий сразу же убедился в невиновности арестанта, кроме того, он понял, что Иешуа обладает загадочной силой, ведь он умеет лечить. Поэтому прокуратор задумал спасти этого таинственного человека: объявить его сумасшедшим и выслать на остров в Средиземное море, туда, где находится его резиденция. Однако осуществить эту идею не удалось. Иуда из Кариофа за 30 сребреников предал Иешуа, представив показания, по которым арестанта следовало немедленно казнить. Да и сам Иешуа не захотел отрекаться от истины. Он считал, что “всякая власть — насилие над людьми”, что “настанет время, когда не будет ни кесарей, ни другой власти. Человек перейдет в царство истины”.

Итак, Иешуа казнен. Но почему же мучается Понтий Пилат? Иешуа нес людям добро, у него был высокий уровень сознания и чистая душа. Он, и только он отважился сказать свое слово о добре и истине. Значит, душа его была свободна.

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