Сочинение Добро и зло в романе «Мастер и Маргарита»

Добро и зло. . . На протяжении всей жизни человек сталкивался и будет сталкиваться с ними. Эти понятия неразделимы. Где есть добро, там есть и зло. И не всегда носителями добра и зла могут быть разные люди, особой трагичности достигает эта борьба, когда она происходит в душе одного человека.

В своем романе М. А. Булгаков показывает читателям эту вечную борьбу добра и зла. Причем делает это своеобразно - перед нами появляются два романа. Автор в одной книге описывает события двадцатых-тридцатых годов нашего века и события библейских времен. Булгаков представляет вниманию читателей роман в романе, и оба они объединены одной идеей - поисками истины и борьбы за нее.

Перенесемся в далекий Ершалаим, во дворец прокуратора Иудеи Понтия Пилата. По воле судьбы перед ним человек — зовут его Иешуа, — которого обвиняют в подстрекательстве к разрушению ершалаимского храма. Арестант хотел было оправдаться: “Добрый человек! Поверь мне. . . ”, но его тут же “научили” соблюдать этикет и правильно обращаться к прокуратору. Понтий Пилат живет по своим законам: он знает, что мир разделен на властвующих и подчиняющихся им. И вдруг появляется человек, который думает иначе: “. . . рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины”. Этот человек не боится возражать прокуратору и делает это столь просто, что Понтий Пилат приходит на некоторое время в замешательство. В невиновности Иешуа прокуратор убеждается сразу же. Но, несмотря на это, он проявляет малодушие: из-за боязни доноса, боязни погубить собственную карьеру Пилат идет против своих убеждений, голоса человечности и совести. Иешуа казнен. Понтия же Пилата преследуют кошмары, а его могущество оказывается мнимым. Он трус, верный слуга кесаря. Совесть мучает прокуратора, и ему никогда не будет покоя.

Но как связаны ершалаимские главы с основным содержанием романа? Герои и времена, описанные в этих двух романах, как будто разные, а суть одна. Вражда, недоверие к людям инакомыслящим, зависть царствуют в мире, который окружает Мастера, и в мире, где живет Иешуа. Все эти пороки обнажает Воланд. Воланд - это художественно переосмысленный образ Сатаны. Цель Сатаны и его помощников, появившихся в Москве, -обнажить сущность негативных явлений в человеческом обществе, выставить их на всеобщее обозрение. Фокусы Воланда в Варьете и прочие его проделки лишний раз показывают читателю всю порочность человеческой природы. В конце представления Воланд приходит к выводу: “Ну что же. . . они — люди как люди. Любят деньги. . . и милосердие иногда стучится в их сердца. . . обыкновенные люди. . .

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