Сочинение Добро и зло в романе-эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир»

Да здравствует весь мир!

Л. Н. Толстой

Если поставить вопрос о том, в чем заключается главная идея творчества Льва Толстого, то, видимо, самым точным ответом будет следующий: утверждение общения и единения людей и отрицание разобщения и разъединения. Таковы две стороны единой и постоянной мысли писателя. В эпопее оказались резко противопоставленными два лагеря тогдашней России — народный и антинародный.

В итоге развития романа на протяжении двух томов, до той половины, которая посвящена событиям тысяча восемьсот двенадцатого года, главные герои остаются обманутыми действительностью во всех надеждах. Преуспевают лишь ничтожества: Друбецкие, Берги, Курагины. Лишь эпоха 1812 года смогла вывести героев из их состояния неверия в жизнь. Андрей Болконский нашел свое место в жизни, в героическом общенародном действии. Князь Андрей — этот рыцарь без страха и упрека — в итоге мучительных духовных исканий присоединяется к народу, потому что он отказался от прежних своих мечтаний о командной наполеоновской роли по отношению к народу. Он пришел к пониманию того, что история делается тут, на поле боя. Он говорит Пьеру: "Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду". Эпоха 1812 года разрушила преграды между князем Андреем и людьми. Нет более в нем высокомерной гордости, аристократической кастовости. Автор пишет о герое: "Он был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли "наш князь", им гордились и его любили". Подобно этому, Пьера солдаты назовут "наш барин". Всю свою жизнь Андрей Болконский искал возможности участвовать в настоящем, большом действии, важном для жизни, для людей, сливающем в себе "мое" и "общее". И он пришел к пониманию того, что возможность такого действия — только в единении с народом. Участие князя Андрея в народной войне сломало его аристократическую замкнутость, открыло его душу для простого, естественного, помогло понять Наташу, понять свою любовь к ней и ее к нему.

У Пьера, испытывающего те же мысли и чувства, что и князь Андрей, именно в бородинских главах возникает особенно острое сознание того, что они — солдаты, ополченцы, народ, — только они и являются истинными выразителями действия. Пьер восхищается их величием и самопожертвованием. "Солдатом быть, просто солдатом!" — думал Пьер, засыпая".

В "Войне и мире" речь идет о такой эпохе, когда человек находится на первом плане. Люди, сами непосредственно отвечающие за развитие действия, творящие ее (эпоху), становятся из "маленьких" людей большими людьми. Именно это и показано Толстым в картинах Бородинского сражения. Обо всех людях можно будет — после народной победы — сказать то, что Наташа говорит о Пьере: все они, вся Россия "из моральной бани" вышла! Пьер — главный герой "Войны и мира", это доказывается и всем его положением в романе. Именно над Пьером восходит звезда 1812 года, предвещая и необычайные беды, и необычайное счастье. Его счастье, его торжество неотрывно от торжества народного. С образом этой звезды сливается и образ Наташи Ростовой.

По мнению Толстого, Наташа — сама жизнь. Натура Наташи не терпит остановки, пустоты, незаполненности жизни. Она всегда чувствует в себе — всех.

Пьер говорит княжне Марье о своей любви к Наташе: "Я не знаю, с каких пор я люблю ее. Но я одну только ее, одну любил во всю жизнь и люблю так, что без нее не могу представить жизнь".

Толстой подчеркивает душевное родство Наташи и Пьера, их общие качества: жадность к жизни, страстность, любовь к красивому, простодушную доверчивость. Роль образа Наташи в "Войне и мире" велика. Она — сама душа радостного человеческого общения, в ней сочетается жажда настоящей, полной жизни для себя с желанием такой же жизни для всех; душа ее открыта для всего мира.

Я написала лишь о трех характерах, которые, несомненно, выражают главную мысль Толстого. Путь Пьера и князя Андрея — это путь ошибок, заблуждений, но все же путь обретения, чего не скажешь о судьбе Николая Ростова, чей путь — путь утрат, когда он не смог отстоять в эпизоде с Телегиным свою правоту, когда Телегин украл кошелек у Ростова, "у своего брата украл", но это не только не мешает, но как бы помогает ему делать карьеру. Эти эпизоды задевают душу Николая Ростова.

Когда ветераны полка обвинили Ростова в том, что он лжет и что среди павлоградцев нет воров, то у Николая были слезы • на глазах и он говорил: "Я виноват". Хотя Ростов был прав. Потом тильзитские главы, торжество переговоров между императорами — все это странно воспринимает Николай Ростов.

В душе Николая Ростова поднимается бунт, возникают "странные мысли". Но этот бунт заканчивается полной его человеческой капитуляцией, когда он кричит на офицеров, осуждающих этот союз: "Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать". Этими словами завершается духовная эволюция Николая Ростова. И этот герой отрезал себе путь к Бородино, будет из него верный аракчеевский рубака, "коль прикажут". .