Сочинение Добро и зло в современном мире

Добро и зло… Нравственные категории, лежащие в основе человеческой жизни, устройства мира, Вселенной. Что есть добро? Что есть зло? Каково их соотношение в мире? Можно ли его изменить? Эти вопросы волновали людей, наверное, на протяжении всего срока существования человечества. Волнуют они и современных людей. Тем более что сейчас очень напряженная обстановка во всем мире.

Мо родители жили во времена, когда Россия входила в состав СССР – Советского союза. Это было огромное и мощное государство, объединявшее много народов. По рассказам моих родственников, все народы в этом государстве жили мирно и дружно. Они считали себя одной большой семьей, с уважением относились друг к другу, к особенностям каждого народа, к его культуре, даже внешности…

К сожалению, сейчас все это исчезло. У нас в стране, как и во всем мире, усиливаются националистические, расовые настроения. Люди относятся с недоверием или пренебрежением, презрением к выходцам с Кавказа, арабам, вообще мусульманам. Я понимаю, что все это «не от хорошей жизни». Ты прекрасно знаешь, что у нас в стране, как и у вас, конечно, совершались террористические акты. Погибло очень много ни в чем неповинных людей, стариков, детей.

Один из самых страшных терактов был совершен во время показа мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке. Представляешь, люди, многие со своими семьями, детьми, пришли посмотреть веселое представление. Для всех зрителей это обернулось кошмаром, для многих стало последним зрелищем в жизни…

Хотя нет! Последним зрелищем для них были люди в масках, говорящие на непонятном языке и готовые убить в любой момент за любое действие. Мне кажется, многих заложников в то время мучила мысль: «За что?» Почему эти люди-звери в масках хотят их убить, что такого дурного они совершили, чем их обидели? Почему дети должны расплачиваться за игры политиков, за борьбу за власть и деньги, за чужие амбиции?

Этим вопросом чуть позже задавался и весь мир, когда мертвые тела выносили из театра на Дубровке…

А ужасный, не поддающийся никакому пониманию теракт в Беслане, когда была захвачена школа, где находились дети, пришедшие 1 сентября на урок мира. А ведь это уже был не российский город, не Москва, а Северная Осетия. Это еще раз подтверждает мысль, что террористы не имеют ни национальности, ни привязанностей, ни сердца. Ты знаешь, я думаю, что и людьми-то их назвать сложно: это страшные существа в человеческом облике, машины смерти, убийцы. И никто никогда не докажет мне, что они совершают свои преступления из каких-то там своих убеждений, принципов, кодексов. Для всех людей есть лишь один, самый главный, кодекс – кодекс человечности. А все остальное уже не от Бога, а от дьявола…

Хотя, что я тебе рассказываю о террористах. Ваш народ пострадал от них не меньше, вспомнить хотя бы Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Знаешь, мне иногда кажется, что мир сошел с ума… Вернее, не мир, а люди, живущие в нем. Нам всем катастрофически не хватает любви друг к другу, взаимопонимания и уважения, терпимости… Как ты думаешь, раньше этого было больше в мире? И куда все это ушло, в чем причина дикой агрессии людей?

Моя бабушка говорит, что люди делают зло потому, что чувствуют себя несчастными. Счастливый человек стремится сделать мир вокруг себя лучше, светлее, радостнее, он стремится увеличить количество счастья, счастливых людей вокруг себя. Но и с несчастьем происходит то же самое… Так почему же люди стали несчастнее? Ты знаешь, я слушала передачу, в которой говорили, что почти все жители нашей планеты считают, будто мир стал опаснее, жить в нем стало тяжелее. Люди боятся своего будущего, не хотят знать о нем!

Я понимаю, мир и наша жизнь в нем стремительно развиваются. Мы иногда даже не успеваем за этим развитием. Это как у писателей-фантастов - миром владеет не человек, а творения человеческого разума – высокоинтеллектуальные машины. Но думаю, что не это в первую очередь пугает людей. Их волнуют «дела насущные»: безработица, экономический кризис, нищета. Ведь от этого напрямую зависит благосостояние их семьи, жизнь их детей и стариков родителей.

Но, кроме того, людей волнуют и состояние окружающей среды, ухудшающееся с каждым годом, и надвигающиеся воины, и те же теракты. Можем ли мы предотвратить все это? Политики, руководители государств, различные общественные организации занимаются этим. Успешно или не очень, не знаю… Но, я думаю, что и каждый человек может помочь сделать этот мир немного лучше. Что для этого нужно?… Мне кажется, просто с большим уважением относиться друг к другу, с большим уважением, терпением и пониманием.

Все мы очень разные, на первый взгляд. Но, по сути своей, все мы очень похожи. Все мы хотим любви, безопасности, заботы. Все мы хотим счастья для своих близких, мира, возможности счастливо трудиться и отдыхать, делать это мир лучше. Может, просто не надо мешать себе быть счастливыми? Может, просто стоит позволить себе быть хорошими?

Ответы на эти вопросы нам еще только предстоит найти. Одно бесспорно – в современном мире добра становится меньше. Иногда кажется, что зло навеки взяло верх. Но это не так. Как утверждается в моей любимой книге С. Лукьяненко «Ночной дозор», соотношение темных и светлых сил в мире постоянно. Просто нужно постоянно делать добро, чтобы его увидеть и почувствовать. .