Сочинение Добро, зло и свобода в понимании и изображении Достоевского

Противостояние между добром и злом – основной конфликт в романе Достоевского «Преступление и наказание». По мнению писателя, зло порождается действительностью; например, яростной, ожесточенной реакцией на несправедливые жизненные условия. Добро же сосредоточено в духовном начале человека, «натуре», сопротивляющиеся проникновению идеи зла и насилия.

Важное место в романе занимает категория свободы. Человек свободен в своем выборе творить добро и зло. Оба начала, темное и светлое, сосредоточены в Раскольникове, центральном герое произведения. В нем борются «действительность и натура» (как их определяет Порфирий Петрович). Автор показывает причины озлобления Раскольникова. Оно накопилось из-за унижений и оскорблений, попирающий его человеческое достоинство. На него влияет и увиденное в жизни: убийство лошади; попытка прилично одетого господина воспользоваться беззащитным положением изнасилованной девочки на Конногвардейском бульваре; боязнь повторить судьбу Мармеладова (жить за счет продавшей себя замуж Дуни).

Чтобы возвыситься над всеми страдающим миром и обрести человеческое достоинство, он создает свою теорию. В основе теории лежит утверждение, что счастье для большинства возможно посредством уничтожения меньшинства. Раскольников претендует на право пролить «кровь по совести», которое не может быть дано ни одному человеку.

Представление о зле иллюстрируют и углубляют в книге два персонажа: Свидригайлов и Лужин. Первый понимает свободу как беспредел насилия, второй – как самоутверждение за счет своей красивой и образованной, но бедной жены. Зло этих людей характеризуется крайним эгоизмом. Теория Раскольникова содержит элементы философии того и другого. Жажда власти «над всем человеческим муравейником» посредством насилия сосуществует со светлой половиной его души, которая тянется к Соне. Раскольников может сочувствовать людям.

Соня в романе – олицетворение безграничного добра. Она из сострадания близким отдала на поругание свое тело. К ней не пристает никакая грязь. Соня борется за Раскольникова, чтобы воскресить его для будущей жизни. Главная ее цель в этой борьбе – убедить Раскольникова покаяться. Она силой собственной души противостоит природе зла и насилия. Под благотворным влиянием Сони Раскольников сначала доносит на себя, а затем на каторге проходит мучительный путь от ненависти и ожесточения к покаянию и любви.

Что же более свойственно человеку? Добро или зло? В каком случае выбор более свободен7 соня осознанно выбирает свой путь, понимая, к каким испытаниям себя подводит из сострадания к другим. Раскольников тоже, вроде бы, сам создает свою теорию, но множество внешних обстоятельств толкают его к этому. Раскольников со своей теорией не только не противостоит жестоким законам общества, но даже вписывается в них. Выбрав зло, он выбирает то, к чему его подталкивает жизнь. Сохранить в себе доброту и сострадание гораздо труднее. Сознательное покаяние Раскольникова – мужественный шаг свободного человека к обретению истины.

Известный русский философ Николай Бердяев, говоря о героях Достоевского, утверждал, что человек, повернувший от глубин зла к добру, не свернет с вновь избранного пути.

Величие таланта Достоевского состоит в исследовании глубинных процессов человеческой психологии. Это помогает читателю понять самого себя. .