Сочинение «Доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает»

Пожалуй, я начну с понятия слова «милосердие». Милосердие - готовность помочь, пожертвовать собой ради других. Милосердие – это способность проникнуться бедой другого человека и деятельно помочь ему – словом или делом.

Для одних людей милосердие – это жизненное призвание. Но таких людей единицы, это уникумы наподобие матери Терезы. Для других, и таких, слава Богу, достаточно много, милосердие – черта характера. Они тоже помогают людям. Кто-то активно, особенно состоятельные и популярные люди, занимается благотворительностью, кто-то помогает ближнему своему, если сталкивается с его бедой «лоб в лоб».

Однако много среди нас и тех, кто забывает о том, что милосердие и отзывчивость – это качества каждого нормального человека. Вынужден признать, что сейчас, в трудное время перемен, доброта и милосердие уходят в прошлое. Наше время - это время культа денег, наживы и личного успеха. В погоне за ними люди даже не думают о других. Зачастую они забывают даже о самых близких людях, не уделяя им достаточно внимания, заставляя их страдать, чувствовать себя заброшенными и ненужными. Что уж говорить о посторонних людях, таких далеких и зыбких?

Страшно подумать, но сейчас мало кто поможет старушке перейти дорогу, донести ей тяжелую сумку. Да что там говорить – пожилому человеку или ребенку никто не уступит место в общественном транспорте. Сейчас это считается никому не нужным атавизмом!

Но – если бы люди заботились о других, с наших лиц исчезло бы выражение безысходной горести. Ведь не проявляя ни к кому милосердия, мы внутренне убеждаем себя, что и нам никто не поможет. Все это усиливает в человеке чувство тревоги, неуверенности, агрессии – несчастливости.

Можно с уверенностью сказать, что, потеряв милосердие, мы разучились радоваться жизни, потеряли чувство общности, единения с другими, которое и делает человека, существо социальное, счастливым.

А ведь как мало нужно для ощущения этого пресловутого чувства счастья! Всего лишь улыбка на лице человека, которому ты помог, всего лишь благодарное «спасибо», которое означает святые слова «спаси Бог»!

И если мы хотим, чтобы к нам относились хорошо, мы сами должны так же вести себя по отношению к другим. Это банальность, прописная истина, в которой кроется, однако, великая мудрость. .