Сочинение Доброта и жестокость в жизни героев (по повести Л.Н.Толстого «Детство»)

«Детство» - автобиографическая повесть Л. Н. Толстого. В ней писатель пытается вспомнить и проанализировать свое детство, понять, какую роль эта пора играет в жизни каждого человека.

Для этого в произведении используется прием, названный «диалектикой души», - Толстой показывает не только поступки Николеньки, но и его чувства, мысли, связанные с этими поступками. Благодаря этому мы лучше понимаем мальчика, узнаем, какой внутренней жизнью живет маленький герой повести.

Мы видим, что Николеньку окружает атмосфера любви и доброты. Его любят родители, гувернер Карл Иванович, няня Наталья Савишна, бабушка, брат. Под их влиянием и сам Николенька растет добрым мальчиком, ему присуще «чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор…»

Однако и по отношению к самым дорогим людям герой иногда ведет себя недостойно. Так, он допускает несправедливые и обидные мысли относительно своего добрейшего гувернера Карла Ивановича. В самом начале повести, когда Карл Иванович будит Николеньку, щекоча его пятки, мальчик сквозь сон думает: «…противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка - какие противные!». Ему кажется, что гувернер специально мучает его, потому что он самый младший в семье.

Но уже через мгновение Николенька понимает, что он ошибался – добрейший Карл Иванович души в нем не чает. В ту же минуту к герою приходит раскаяние – он начинает плакать. Но Николенька не может рассказать гувернеру, почему он плачет – ему слишком стыдно. Поэтому он, не задумываясь, совершает еще один недостойный поступок – придумывает страшный сон «будто maman умерла и ее несут хоронить».

Всегда добра к маленькому герою и его няня Наталья Савишна. Лишь однажды она наказывает Николеньку за испорченную скатерть: «…поймала меня и… начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!»

От возмущения и обиды герой расплакался - как! какая-то крепостная смеет его так унижать! В мыслях он готовил Наталье «страшную расправу», составлял планы мести. Однако уже через несколько секунд няня, раскаявшись, пришла просить прощения у «своего батюшки» и принесла ему гостинец – «две карамельки и одну винную ягоду». Николенька тут же простил любимую Наталью Савишну: «я, отвернувшись, принял подарок, и слезы потекли еще обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда».

Воплощением доброты была маменька героя, которая навсегда осталась для него идеалом. На всю жизнь Николенька запомнил ее глаза, искрящиеся добротой и любовью, и руки, с такой нежностью ласкавшие его. Однако и по отношению к обожаемой маме герой бывает по-детски жесток. Так, несмотря на всю любовь к маман, он хочет уехать в Москву, чтобы начать там совсем другую, интересную жизнь. Кроме того, вспомним страшный сон, который он легкомысленно выдумывает, чтобы скрыть причину своих слез перед Карлом Ивановичем. Ужасно, что Николенька в какой-то степени напророчил смерть маменьки – в конце повести она действительно умирает.

Нет сомнений, Николенька – добрый мальчик. Однако, как все дети, иногда он неосознанно, под влиянием настроения или другого человека, причиняет людям боль. Вспомним эпизод, когда он вместе со всеми издевается над слабым Иленькой Грапом, хотя ему это и не очень нравится: «…в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжелое дыхание несчастного Грапа. В эту минуту я не совсем был убежден, что все это очень смешно и весело». Но авторитет Сережи Ивина, которого герой так любит, на время заглушает голос его сердца, в чем позже Николенька очень раскаивается.

Все эпизоды повести, когда герой был несправедлив по отношению к близким людям, навсегда остались в его памяти. Больше того, из каждого такого эпизода Николенька вынес свой урок, понял, почему он поступал неправильно и как следовало бы поступить. Вывод из всех этих уроков один – нужно нести людям добро и любовь, и тогда они ответят тебе тем же.

Повесть Толстого «Детство» помогает ее читателям стать добрее - не обижать близких людей, не бояться заступиться за слабого, принять наказание от родителей как справедливое и не таить обиду. .