Сочинение «Добрые слова»
«Будьте добры!» – каждодневно обращаемся мы с просьбами что-то передать, сообщить, отправить. Говорим, как и положено, из вежливости. А может, стоит чаще употреблять слова? Разве не замечаем мы, как становится радостнее у нас на душе, когда улучшается настроение у тех, кто вокруг нас. Благородный пример в конечном счёте заразителен. Добрые дела порождают цепную реакцию. Так будем же добрее!
Разные люди по-разному переносят обиду. Для одних это просто неприятное состояние, в то время как для других – настоящее страдание. Но в любом случае это чувство тягостное, которое истощает нервную систему и может стать причиной болезни.
Посмотрим, из чего рождается обида и как она возникает. Прежде всего вас ранит то, что поведение другого, его мысли, действия не соответствуют вашим представлениям о том, какими они должны быть. Обида делает нас злыми, мстительными, не в меру требовательными к другим. А если бы мы признавали за другими право вести себя так или иначе, откуда взяться обиде? И разве не бываем мы нередко в своих обидах похожими на персидского царя Ксеркса, который повелел наказать пролив Босфор плетьми за то, что тот разбушевался и расстроил его планы? Обиду можно предотвратить. Надо заранее осмыслить То, что её вызывает, изменить свои ожидания, приблизить их к реальности, к возможностям другого человека. Когда вы будете соблюдать это правило, другие люди сами изменятся по отношению К вам.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СТАТЬ ЛУЧШЕ
* Делая добро другим, вы помогаете себе.
* Критикуя других, вы наживаете себе врагов.
* Пытаясь свести счёты с вашими врагами, вы принесёте себе больше вреда, чем пользы.
* Вы можете в течение двух месяцев завоевать больше друзей, искренне интересуясь другими людьми, чем приобрели бы за два года, пытаясь заинтересовать других людей своей особой.
* Именно в среде людей, не интересующихся своими собратьями, появляются неудачники.
* Называя человека по имени, вы уже располагаете его к себе, придерживаясь дружелюбного тона, вы приобретаете союзников.
* Приветствуйте своих друзей улыбаясь.
В. Солоухин
* Когда ты хочешь молвить слово,
* Мой друг, подумай – не спеши.
* Оно бывает то сурово,
* То рождено теплом души.
* Оно то жаворонком вьётся,
* То медью траурной поёт.
* Оно одарит иль ограбит,
* Пусть ненароком, пусть шутя.
* Покуда слово сам не взвесишь,
* Не отпускай его в полёт.
* Им можно радости прибавить
* И радость людям отравить.
* Им можно лёд зимой расплавить
* И камень в крошку раздробить.
* Подумай, как бы им не ранить
* ТОГО, КТО слушает тебя.