Сочинение «Добрые слова»

«Будьте добры!» – каждодневно обращаемся мы с просьбами что-то передать, сообщить, отправить. Говорим, как и положено, из вежливости. А может, стоит чаще употреблять слова? Разве не замечаем мы, как становится радостнее у нас на душе, когда улучшается настроение у тех, кто вокруг нас. Благородный пример в конечном счёте заразителен. Добрые дела порождают цепную реакцию. Так будем же добрее!



Разные люди по-разному переносят обиду. Для одних это просто неприятное состояние, в то время как для других – настоящее страдание. Но в любом случае это чувство тягостное, которое истощает нервную систему и может стать причиной болезни.



Посмотрим, из чего рождается обида и как она возникает. Прежде всего вас ранит то, что поведение другого, его мысли, действия не соответствуют вашим представлениям о том, какими они должны быть. Обида делает нас злыми, мстительными, не в меру требовательными к другим. А если бы мы признавали за другими право вести себя так или иначе, откуда взяться обиде? И разве не бываем мы нередко в своих обидах похожими на персидского царя Ксеркса, который повелел наказать пролив Босфор плетьми за то, что тот разбушевался и расстроил его планы? Обиду можно предотвратить. Надо заранее осмыслить То, что её вызывает, изменить свои ожидания, приблизить их к реальности, к возможностям другого человека. Когда вы будете соблюдать это правило, другие люди сами изменятся по отношению К вам.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СТАТЬ ЛУЧШЕ



* Делая добро другим, вы помогаете себе.

* Критикуя других, вы наживаете себе врагов.

* Пытаясь свести счёты с вашими врагами, вы принесёте себе больше вреда, чем пользы.

* Вы можете в течение двух месяцев завоевать больше друзей, искренне интересуясь другими людьми, чем приобрели бы за два года, пытаясь заинтересовать других людей своей особой.

* Именно в среде людей, не интересующихся своими собратьями, появляются неудачники.

* Называя человека по имени, вы уже располагаете его к себе, придерживаясь дружелюбного тона, вы приобретаете союзников.

* Приветствуйте своих друзей улыбаясь.



В. Солоухин



* Когда ты хочешь молвить слово,

* Мой друг, подумай – не спеши.

* Оно бывает то сурово,

* То рождено теплом души.

* Оно то жаворонком вьётся,

* То медью траурной поёт.

* Оно одарит иль ограбит,

* Пусть ненароком, пусть шутя.

* Покуда слово сам не взвесишь,

* Не отпускай его в полёт.

* Им можно радости прибавить

* И радость людям отравить.

* Им можно лёд зимой расплавить

* И камень в крошку раздробить.

* Подумай, как бы им не ранить

* ТОГО, КТО слушает тебя.