Сочинение Дождик (свободная тема)

На улице беспрерывно шел дождь. Я лежала на стареньком чердаке, на стоге сена, приготовленного для скота. Я чувствовала каждое прикосновение дождинок, я слышала, как они барабанят по крыше, тычаться в стекла окон. Была поздняя осень. В деревне всегда лучше, чем в городе, запыленном, бензиновом, суетном. А в деревне такой чистый воздух! Так приятно вдыхать его, что можно напиться одним порывом холодного ветра! Я понимала, что без моей любимой Черешенки и дня прожить не смогу! Тем более отвыкнуть от ее повседневной работы. Я привыкла вставать с первыми петухами, идти к колодцу с коромыслом на плечах, возвращаться с полными ведрами холодной воды, подметать двор, мой любимый двор, выложенный из гладких камней, поить нашу кобылу Сивку-Бурку и ее жеребеночка, еще совсем маленького черненького Цыгана. Ну как, скажите, как я смогу отвыкнуть от всего этого!?

На улице беспрерывно шел дождь. Лучше моей Черешенки нигде места нет!.