Сочинение Долг служения Отечеству

Моё Отечество! Огромное и сильное, терпеливое и непредсказуемое, неповторимое и самобытное, темноглазое и светлоокое! Ты – удивительное смешение Запада и Востока. Твои Уральские горы, как поясок какого-то невероятного платья, разделяют нас на европейцев и азиатов, но в конечном итоге, мы одно целое, как крона дерева, ветви которого гармонично и странно переплели в себе разные культуры и религии. Не измерить Тебя «общим аршином», не окинуть взглядом, «не понять умом»! И только в маленьком и трепетном комочке – сердце, можно уместить Тебя, моё Отечество, в самом заветном уголке, подальше от недобрых взглядов и скоропалительных решений.

Много на свете стран – красивых и разных, но…

…где ещё найдёшь такие

Берёзы, как в моём краю!

Я б сдох как пёс от ностальгии

В любом кокосовом раю. (П. Коган)



Что только не делали с Тобой, моё Отечество:

Терзали тебя и пытали и били,

Топтали татары, фашисты казнили,

В колючую проволоку одевали… (П. Кузьмин)



Но ты живёшь! И благодаря… И вопреки… Возможно, сам Господь Бог распростёр над Тобою своё невидимое крыло. Вероятно, это Он собрал на 1/6 части света людей, готовых на всё ради Тебя. И, может быть, сам Всевышний «посылает нам искушение» и помогает «избавиться от лукавого». Да и как ещё можно объяснить ту огромную самоотверженность русского человека, с великой и доверчивой душой ребёнка и непредсказуемым характером, способного ради Тебя, моё Отечество, на самопожертвование – просто и без сомнений? Долг ли это? Или, может быть это любовь к своему Отечеству, любовь по-русски…

Были разные времена, но всегда «долг служения Отечеству» русские люди понимали одинаково. Историки до сих пор ломают копья по поводу роли «личности в истории». Но, по-моему, только Великий народ может породить Великую личность. Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Александр Невский, Григорий Жуков и др. – это они, в разное время, но делали одно – боролись и побеждали, защищали и оберегали Тебя, моё Отечество. И вряд ли они думали и рассуждали о «долге служения…». Нет. Просто делали то, что считали нужным и правильным, естественным и необходимым и по-другому поступать не могли. Ты гордишься ими, моё Отечество, Ты помнишь о них!

Но «долг служения Отечеству» - это не обязательно драться и воевать. Неужели в мирные дни он становится меньше или исчезает совсем? Разве можно не назвать подвигом работу наших педагогов? Умные и талантливые, отдавая все свои душевные силы и знания, получая крошечную зарплату, они всё-таки остаются рядом. Вот это наши современные Дмитрии Донские и Александры Невские, борющиеся с тёмными силами невежества и безграмотности. А врачи в поликлиниках, работающие на две-три ставки? А шахтёры, идущие в разрушенные шахты как на битву? А пожарные, милиция, - эти мальчики немногим старше меня, и в мирное время, они всегда должны быть на передовой, где безобразно мешаются горе, смерть, кровь и душевное уродство. Да мало ли их, людей, чьих фамилий я не знаю, отдающих каждодневно и просто долг своей Отчизне, остающихся всегда на посту…



Я понимаю это просто. Долг – это когда каждый на своём месте занимается своим делом, и делает его хорошо. Кто-то учится; кто-то работает: за столом, за станком, на заводах, на фабриках, на полях; или играет в футбол; или ведёт сложные переговоры… Не важно что это, но обязательно, чтобы каждый чувствовал, что делает он одно общее, большое и важное дело, которое всем очень нужно и необходимо, и направлено оно, прежде всего, на благо, для процветания и воскрешения нашего огромного и чудесного Отечества, которое называется Россией!.