Сочинение Дом Катерины Ивановны (эпизод из рассказа Паустовского «Зарубки на сердце»)

К. Г. Паустовский – самобытный художник слова. Все его мысли, образы, вечные проблемы человечества передаются через образы природы. К большому сожалению, писатель этот, как, впрочем, и М. М. Пришвин, высоко не оценивается литературоведами, в то время, как их произведениями зачитываются многие. Их рассказы всегда считали сугубо детскими, иногда даже не зная о том, что у этих писателей есть множество других талантливых работ. Таких, что даже взрослый человек может поразиться глубине и простоте выражения мысли в решении сложных проблем, в описании простой, казалось бы, ситуации как большой истории жизни.



Таков рассказ К. Г. Паустовского «Зарубки на сердце». Начинается он весьма полезными наблюдениями самого писателя, которые вполне могут стать руководством по написанию художественных произведений, и не только для начинающих писателей. Эти советы очень ценны и полезны.



Писатель на примере создания рассказа «Телеграмма» демонстрирует применение этих писательских принципов. Так и получился рассказ «Зарубки на сердце». Он ведется от первого лица, как большинство рассказов Паустовского. Рассказчик поселился в имении известного в свое время гравера Пожалостина. Там же доживала свой век дочь гравера Катерина Ивановна – «дряхлая ласковая старушка». Ее единственная дочь Настя жила в Ленинграде, совсем позабыла о матери и лишь раз в два месяца присылала ей деньги.



Дом Катерины Ивановны был очень старый, с почерневшими бревенчатыми стенами. Но это было в той половине дома, где поселился рассказчик. А чтобы попасть к Катерине Ивановне, надо было пройти через пустые сени и несколько комнат со скрипучими пыльными половицами.

Это был типичный старый русский дом, с множеством комнат, сенями. И не хотела хозяйка перестилать полы, видимо оттого, что не хотела отпускать от себя свое прошлое, когда дом еще не был так пуст и тих, как сейчас. Сзади дома был большой, серый, озябший сад.

Все в доме напоминало старые времена, возвращало с легкостью в них. Даже банальная «старая керосиновая лампа с абажуром в виде тюльпана из матового стекла», которую рассказчик должен был зажигать каждый вечер.



Автор очень полюбил этот большой дом. Полюбил за его угрюмость и тишину, за постоянный запах березового дыма из печки, старые гравюры на стенах: «Стекла в окнах были старенькие и кривые. Они переливались радужным блеском, и язычок свечи отражался в них почему-то два раза».



Паустовский нашел в доме очень много вещей, показавшихся ему смешными. Например, медные ночники в виде факелов, замки с секретом, фарфоровые пузатые флакончики с окаменелыми кремами и надписью на этикетках «Париж», запыленный букетик камелий, сделанный из воска, который висел на огромном заржавленном костыле, круглая щеточка, чтобы стирать с ломберного стола записанные мелком карточные взятки, три календаря с именами известных придворных дам. Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Гюго. Видимо, героиня не хотела расставаться с воспоминаниями – поэтому дом был полон старыми и давно, казалось бы, ненужными вещами.



Писатель использует уменьшительно-ласкательные слова в применении к дому и к самой Катерине Ивановне. Она, чувствуя, что дни ее сочтены, просит рассказчика отвести ее в сад, где она не была уже с самой весны. Там героиня еще девушкой читала Тургенева, и сама посадила кое-какие деревья. Она «надела старый теплый салопчик, теплый платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка».

Вся обстановка дома, погода, сложившиеся обстоятельства, каждая мелочь, как замечает рассказчик, - все это соответствовало состоянию Катерины Ивановны, той тяжелой душевной драме, какую она переживала в последние свои дни.



Теплая ностальгия пронизывает весь огромный дом, в котором жила эта маленькая старушка. Он напоминал ей о молодости, об отце, дочери. Смерть Катерины Ивановны – смерть и дома, который без нее, пожалуй, долго не просуществует.



Мастерство К. Г. Паустовского выделяется среди талантов других писателей. За долгое время в нашей стране не появилось подобных писателей. После его рассказов хочется жить, хотя они зачастую и очень тяжелы в эмоциональном плане. .