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Домик в Коломне

    I

    Четырестопный ямб мне надоел:
    Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
    Пора б его оставить. Я хотел
    Давным-давно приняться за октаву.
    А в самом деле: я бы совладел
    С тройным созвучием. Пущусь на славу!
    Ведь рифмы запросто со мной живут;
    Две придут сами, третью приведут.

    II

    А чтоб им путь открыть широкий, вольный,
    Глаголы тотчас им я разрешу. . .
    Вы знаете, что рифмой наглагольной
    Гнушаемся мы. Почему? спрошу.
    Так писывал Шихматов богомольный;
    По большей части так и я пишу
    К чему? скажите; уж и так мы голы.
    Отныне в рифмы буду брать глаголы.

    III

    Не стану их надменно браковать,
    Как рекрутов, добившихся увечья,
    Иль как коней, за их плохую стать, -
    А подбирать союзы да наречья;
    Из мелкой сволочи вербую рать.
    Мне рифмы нужны; все готов сберечь я,
    Хоть весь словарь; что слог, то и солдат -
    Все годны в строй: у нас ведь не парад.

    IV

    Ну, женские и мужеские слоги!
    Благословясь, попробуем: слушай!
    Равняйтеся, вытягивайте ноги
    И по три в ряд в октаву заезжай!
    Не бойтесь, мы не будем слишком строги;
    Держись вольней и только не плошай,
    А там уже привыкнем, слава богу,
    И выедем на ровную дорогу.

    V

    Как весело стихи свои вести
    Под цифрами, в порядке, строй за строем,
    Не позволять им в сторону брести,
    Как войску, в пух рассыпанному боем!
    Тут каждый слог замечен и в чести,
    Тут каждый стих глядит себе героем,
    А стихотворец. . . с кем же равен он?
    Он Тамерлан иль сам Наполеон.

    VI

    Немного отдохнем на этой точке.
    Что? перестать или пустить на пе?. .
    Признаться вам, я в пятистопной строчке
    Люблю цезуру на второй стопе.
    Иначе стих то в яме, то на кочке,
    И хоть лежу теперь на канапе,
    Все кажется мне, будто в тряском беге
    По мерзлой пашне мчусь я на телеге.

    VII

    Что за беда? не все ж гулять пешком
    По невскому граниту иль на бале
    Лощить паркет, или скакать верхом
    В степи киргизской. Поплетусь-ка дале,
    Со станции на станцию шажком,
    Как говорят о том оригинале,
    Который, не кормя, на рысаке
    Приехал из Москвы к Неве-реке.

    VIII

    Скажу, рысак! Парнасский иноходец
    Его не обогнал бы. Но Пегас
    Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец
    Иссох. Порос крапивою Парнас;
    В отставке Феб живет, а хороводец
    Старушек муз уж не прельщает нас.
    И табор свой с классических вершинок
    Перенесли мы на толкучий рынок.

    IX

    Усядься, муза: ручки в рукава,
    Под лавку ножки! не вертись, резвушка!
    Теперь начнем. - Жила-была вдова,
    Тому лет восемь, бедная старушка,
    С одною дочерью. У Покрова
    Стояла их смиренная лачужка
    За самой будкой. Вижу как теперь
    Светелку, три окна, крыльцо и дверь.

    X

    Дни три тому туда ходил я вместе
    С одним знакомым перед вечерком.
    Лачужки этой нет уж там. На месте
    Ее построен трехэтажный дом.
    Я вспомнил о старушке, о невесте,
    Бывало, тут сидевших под окном,
    О той поре, когда я был моложе,
    Я думал: живы ли они? - И что же?

    XI

    Мне стало грустно: на высокий дом
    Глядел я косо. Если в эту пору
    Пожар его бы охватил кругом,
    То моему б озлобленному взору
    Приятно было пламя. Странным сном
    Бывает сердце полно; много вздору
    Приходит нам на ум, когда бредем
    Одни или с товарищем вдвоем.

    XII

    Тогда блажен, кто крепко словом правит
    И держит мысль на привязи свою,
    Кто в сердце усыпляет или давит
    Мгновенно прошипевшую змию;
    Но кто болтлив, того молва прославит
    Вмиг извергом. . . Я воды Леты пью,
    Мне доктором запрещена унылость:
    Оставим это, - сделайте мне милость!

    XIII

    Старушка (я стократ видал точь-в-точь
    В картинах Рембрандта такие лица)
    Носила чепчик и очки. Но дочь
    Была, ей-ей, прекрасная девица:
    Глаза и брови - темные как ночь,
    Сама бела, нежна, как голубица;
    В ней вкус был образованный. Она
    Читала сочиненья Эмина,

    XIV

    Играть умела также на гитаре
    И пела:Стонет сизый голубок,
    И Выду ль я, и то, что уж постаре,
    Все, что у печки в зимний вечерок
    Иль скучной осенью при самоваре,
    Или весною, обходя лесок,
    Поет уныло русская девица,
    Как музы наши грустная певица.

    XV

    Фигурно иль буквально: всей семьей,
    От ямщика до первого поэта,
    Мы все поем уныло. Грустный вой
    Песнь русская. Известная примета!
    Начав за здравие, за упокой
    Сведем как раз.

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