Сочинение Дон Кихот и донкихотство (по роману М. Сервантеса "Дон Кихот" )

Произведение «Дон Кихот» было написано в Испании в 1605г М. Сервантесом.

Главный герой книги – Дон Кихато, испанский идальго. Автор его описывает, как худощавого, сильного, крепкого человека, который в праздники надевает одежду из тонкого сукна и бархата и проще в будни. Все свое время он проводит за чтением рыцарских романов, и вскоре от этого потерял рассудок. Однажды ему пришла в голову мысль стать странствующим рыцарем. На мир он смотрел не обычным взглядом, а как в рыцарские времена. Обыкновенные люди не понимали его, смеялись и шутили. Дон Кихот верил в обещания и клятвы и судил человека очень справедливо. Но по своему внешнему виду он не очень был похож на рыцаря.

В восьмой главе «Бой с ветряными мельницами» можно увидеть сумасшествие Дон Кихота.

« - Где вы видите великанов? – спросил Санчо Панса

- Да вот они с громадными руками – отвечал его господин. – У некоторых из них длинна рук достигает почти двух миль.

- Помилуй сеньор, - возразил Санчо – то что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы…»

Еще в этой главе можно увидеть что Дон Кихот не умеет признавать поражения

« -… Я полагаю, и не без основания, что мудрый Фрестон, тот самый кто похотел у меня книги вместе с помещением, превратил великанов в ветряные мельницы, дабы лишить меня плодов победы – так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его чары не устоят перед силой моего меча».

После создания этого произведения появился такой термин как «донкихотство». Донкихотство – понятие многообразное, его толкуют по – разному. Многие называют донкихотством отсутствие чувства реальности и называют донкихотством человека, лезущего на рожон, лишенного ощущения действительности, а потому несуразного, нелепого, жалкого и смешного. Но под донкихотством понимают и не желание приспосабливаться к прозе жизни, стремление преобразить и преобразовать жизнь, упорное и даже героическое следование мечте, верность возвышенной цели, сколько бы цель не противоречила глубокой логике реальных и косвенных факторов.

Я считаю, что этот образ вечный, потому что вопросы, которые он поднимает вечные: свобода, любовь, простота души вера в людей и мечту. И с такое характеристикой в современном мире можно найти много таких людей «донкихотов». .