Сочинение Дон Кихот - «мудрый безумец»

Дон Кихот - “мудрый безумец”



Это произведение было написано в Испании М. Сервантесом. Во времена, когда создавалось произведение люди зачитывались рыцарскими романами, и Сервантес решил показать нелепость этих романов. После того как издалось его произведение “Дон Кихот” рыцарские романы потеряли свою популярность.

Главный персонаж книги - Дон Кихано, Испанский идальго. На вид ему 50 лет. Автор описывает его как худощавого, сильного, крепкого человека, который в праздники одевает одежду из тонкого сукна и бархата и попроще в будни. На ужин он ел кусок коровьего мяса или баранины, чечевицу в постные дни и жареного голубя по воскресеньям. Все свободное время он проводил за чтением рыцарских романов и вскоре от своего увлечения, которое переросло в страсть он потерял рассудок. И однажды в его голову пришла самая невообразимая мысль: стать странствующим рыцарем. На мир он смотрит не глазами обычного человека, а словно это происходит во времена странствующих рыцарей. Однако простой народ не понимает его мировоззрения и только смеется и шутит над ним. Только сумасшедший может отправиться на войну с этим миром. Он верит в обещания и клятвы и судит человека по его делам. Конфликт произведения заключается в сталкивании между воображаемым миром Дон Кихота и реальным миром, без которого он не может жить.

В восьмой главе первой части, в схватке с мельницами наиболее хорошо проявляется его храбрость до безрассудства и, он не побоялся выйти на бой с группой “Великанов” - мельниц. В 17-ой главе в схватке со львами он готов пожертвовать жизнью ради своих безумств. В 19-ой главе в истории с мертвыми телами проявляется его справедливость. И хотя он окончательно потерял рассудок, во второй части в споре с духовником проявляется его большая мудрость, образованность, человечность и демократизм. Также его мудрость проявляется в сцене, где он дает советы Санчо Пансе по правлению островом. Если в первом томе произведении они противопоставляются друг другу, то во втором, после скитаний по Испании и разговоров они сближаются, и между ними стирается социальная граница – они становятся единым целым.

Его друзья: Бакалавр Карраско, Цирюльник Николас и Священник смотрят на него как на сумасшедшего и соответственно так к нему и относятся, пытаются вернуть домой. Даже во время его смерти они продолжают так же к нему относиться. А Санчо Пансе очень сложно было перенести его смерть. В большинстве случаев Дон Кихота окружают злобные люди или те, кто хочет посмеяться над ним.

Дон Кихот и Санчо Пансо – любимые герои Сервантеса.

Сервантес был убежден в подвиге Дон Кихота во имя справедливости. Когда Дон Кихот спасает герцогиню – это его настоящий подвиг, в котором был уверен Сервантес. В конце, когда Дон Кихот умирает, автор пишет послесловие, в котором заключает большой смысл. .