Сочинение Дополнительная глава к роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

***

Случай с Вуличем окончательно убедил меня в тщетности собственного существования. Почему? Зачем? Где смысл жалких дней, которые я переживаю один за другим? В чем найти мне отраду? Ни любовь, ни дружба мне недоступны. Да я и не верю в их существование. Тщеславие, праздность, страсть уже давно не греют мою душу. Да и есть ли она у меня, бессмертная и божественная? Однако и покончить со всем этим разом я не могу… Не хватает смелости? Однако я никогда не считал себя трусом. Да это и не страх. Не знаю, но что-то держит мою руку, когда я подношу курок к виску, что-то не дает мне совершить этот «самый страшный грех».

Может, я еще на что-то надеюсь? Вряд ли… Это проклятый инстинкт, воля к жизни, которая есть и у самого ничтожного и пустого существа на этой земле, не дает мне убить себя! Что ж, буду более «гуманен» к себе – буду искать завершения всего иным способом.

***

Беседа с одним раненым офицером в трактире, куда мы зашли с Максимом Максимычем перекусить, натолкнула меня на интересную мысль. Я давно чувствовал, что Кавказ надоел мне. Кажется, что и тут я не нашел того, чего искал. Скучно – думается, все видел, все знаю. Все та же пустота в душе, все то же желчное томление…

Персия! Дорога займет не так уж много времени и, надеюсь, развлечет меня. К тому же – опасность! Пока Россия воюет с Персией, возможно, я смогу принести какую-нибудь пользу отечеству. Звучит высокопарно и смешно… А главное, я в это сам не верю…

Но все же Персия - это занятно. Стоит попробовать…

***

Вторую неделю в пути – все же отправился в дорогу, несмотря на протесты командующего и жалобные взгляды старика штабс-офицера, с которым я служил. Дорога отвратительная, впрочем, как и погода, – дожди, грязь, слякоть. Лошади за день едва проходят то, что в хорошую погоду одолевают за три часа. Приходится делать много остановок – кажется, я теперь знаю все трактиры и постоялые дворы, что «скрашивают» дорогу в Персию.

***

На втором дне пути у меня появился спутник – молодой совсем офицеришка Михайлов, тоже направляется в Персию - служить переводчиком. Забавный такой мальчишка… Несколько высокомерен, но иногда интересно поболтать с ним – развеять романтические мечты и сбить спесь. Удивительно, чем резче я говорю с ним, тем, кажется, более он ко мне привязывается… Все-таки как странна и ничтожна человеческая природа! Кажется, за всю свою жизнь я не встречал еще ни одного достойного человека… Боюсь, что и не встречу.

Одно достоинство у погоды, провожающей меня в Персию, - трудности в пути отвлекают от гнетущих мыслей.

***

А все-таки любопытный мальчишка этот Михайлов! В Персии его ожидает невеста, какая-то таинственная Насреди, которую он иногда, забывшись, называет Сашенькой. Очень любопытно, когда и где они успели познакомиться… Вот мне, кажется, и развлечение появилось в пути. Не считая, конечно, отвратительной дороги…

***

Скоро будет месяц, как я добираюсь до Персии. Погода улучшилась, так же, как и картины природы вокруг. Чем больше мы приближаемся к древнему иранскому царству, тем колоритнее пейзажи нас окружают. Постепенно густая зелень сменяется на более низкорослую и суровую растительность, горные пейзажи Кавказа уже давно остались позади. Теперь каждый день я любуюсь равнинными, коричнево-желтыми далями Востока.

***

Еще немного – и мы прибудем в Тегеран. Именно туда едет Михайлов. Я напросился в гости к нему на несколько дней, под предлогом первоначального устройства. На самом деле, мне интересно посмотреть на невесту этого молодчика и на его родных – оказывается, в Тегеране при русском посольстве служит его отец, женатый вторым браком.

***

Чем ближе мы к столице Персии, тем неспокойнее обстановка. Присутствие войны или, по крайней мере, отсутствие мира, ощущается на каждом шагу. Вчера, не доезжая какой-то деревни, попали в перестрелку. Почти в каждом населенном пункте встречаем отрезанные головы, нанизанные на стены домов, враждебные взгляды, неприязненные слова.

Думается мне, что персы - очень фанатичный народ. Первостепенную роль в их жизни играет вера. И во имя нее они готовы на все… Во многом поведение этого народа сродни поведению кавказцев…

Зато у этих людей есть смысл жизни. Вера дает смысл…Отчего же я ни во что не верю?

***

До Тегерана несколько дней пути. Как ни странно, Персия очаровывает меня все больше и больше. Восточный колорит, непривычный нашему глазу быт, совершенно другие нравы… И необычная красота женщин, в сочетании в прелестным, но, к сожалению, совершенно незнакомым мне языком. Выручает Михайлов, который лепечет на персидском довольно сносно.

***

Рано утром прибыли в Тегеран. Михайлов звал меня отдохнуть с дороги, но я решил сначала доложиться командованию. Чтобы потом развлечься знакомством с его семейством.

Генерал, командующий нашими войсками, принял меня довольно радушно. Его румяное лицо расплылось в широкую улыбку, но глаза почему-то настойчиво не желали взглянуть на меня.

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