Сочинение Допрос во дворце Ирода Великого (анализ эпизода из главы 2 ,части 1 ) по роману Булгакова «Мастер и

«Мастер и Маргарита» - это, как известно, роман в романе. Булгаков рассказывает на только про Москву 30-х годов, но и выставляет на общее обозрение работу мастера- роман о Понтии Пилате и Иешуа, в основу которого, безусловно, лег библейский сюжет.

Началом этого романа является глава 2-ая «Понтий Пилат». Булгакову важно показать один день римского прокуратора: его душевное состояние, мысли и чувства до и после встречи с Иешуа, быт игемона и нрав. Он, одним словом, исследует Пилата как человека, ставит перед ним проблему нравственного выбора. Поэтому не случайно то,что перед встречей с Иешуа мы видим Понтия Пилата таким, какой он есть: не всемогущим и величественным, а обычным человеком, у которого «ужасная болезнь гемикрания», который устал от жизни, она ему скучна. «О, боги, боги, за что вы наказываете меня?»- сетует римский прокуратор. До встречи с Иешуа этот человек бездумное существо, не имеющее никакой привязанности, кроме как к своей собаке. И ему нужен человек, с которым он мог бы говорить, не важно о чем, но на равных, кто смог бы избавить его от нестерпимой головной боли.

И такой человек, «подследственный из Галилеи», обвиняемый в разрушении храма, появляется, и судьба его зависит от Понтия Пилата. Но если богатого прокуратора мы видим в «белом плаще с кровавым подбоем, с шаркающей кавалерийской походкой», то совсем иным предстает взору арестант. Он «одет в старинный и разорванный голубой хитон», «голова его была прикрыта белой повязкой», «под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта- ссадина с запекшейся кровью». Итак, совершенно разный внешний вид и, как потом выяснится, внутренний мир тоже.

Начинается допрос Иешуа Га-Ноцри. «Прокуратор был как каменный», зол и жесток, всячески доказывал, что он имеет власть.

«В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно. » Иешуа , напротив, ведет себя естественно. Обращается к прокуратору как «к доброму человеку». Даже получив удары плетьми от Крысобоя, Га-Ноцри владеет собой.

Между Понтием Пилатом и бродягой из Галилеи происходит разговор, в котором сталкиваются две точки зрения на мир и человека, на истину и будущее. Это своеобразный философский поединок, где натуры героев раскрываются наиболее ярко.

Конечно, Понтию Пилату больше всего хочется сказать лишь два слова: «Повесить его». К счастью, он спрашивает у Иешуа: «Что такое истина?» Иешуа отвечает: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти…Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет. » Именно с этих слов происходит резкий поворот событий, ведь игемон никак не ожидал, что бродяга может излечить его. Иешуа говорит с ним, как с другом, который нуждается в сострадании и помощи, он желает пройтись с ним по саду и не скрывает этого. Но самым главным, почему Пилат прислушался к бродяге- арестанту и даже разрешил снять с веревки с его рук, является то ,что Иешуа сумел проникнуть ему в душу и понять, отчего он такой. Га-Ноцри, не боясь властьимущего игемона, произносит: «Беда в том, что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон. » После этих слов Пилат уверовал, что перед ним мудрый человек, но, конечно, не желал показать этого ( «О да, ты на похож на слабоумного. »). И два интересных друг другу человека начинают спор. Пилат – безбожник, считает, что в его руках тысячи жизней, которыми он управляет. Все люди злые для него. Мнению Пилата противопоставлено мнение Иешуа, а точнее, его вера в Бога, вера в добрых людей и в царство истины и справедливости. Эта вера спасает его от страха и трусости. Пилат же, приняв решение приговорить к казни невинного человека, смалодушничал. Перед ним возник образ великого кесаря, и он испугался. У него было два пути: поступить по велению сердца или поддаться трусости. В этом состоял нравственный выбор Пилата. Но «трусость – самый страшный порок,» и этот порок овладел игемоном.

Эпизод допроса во дворце Ирода Великого, на мой взгляд, едва ли не самый главный в структуре романа. Здесь ставится серьезная проблема нравственного выбора, пронизывающая роман. Кроме того, философский поединок, присутствующий в эпизоде, очень важен для писателя. Поединок затрагивает тему борьбы добра и зла; он раскрывает натуру игемона и Иешуа, дает понять, что каждый представляет из себя. Наконец, эпизод развивает тему вечности. .