Сочинение Дорога и герой-странник в литературе 19 века на примере произведения Н. В. Гоголя «Мёртвые души»

Составляющей высокой значимости в русском менталитете и в русской культуре является переживание пространства. Пространство – это явление и географическое, духовное и эмоциональное. Страна, образованная величием, неизмеримостью пространств, страна огромных территорий, где пространство как бы играет и резвится, вольно выражает само себя, формируя мир и человека в нём.

Этот образ пространства как квинтэссенция русскости занимает своё основополагающее место и в русской словесности. В произведениях русских писателей и поэтов мы видим множественные воплощения пространственной стихии. Эта стихия дышит ощущением огромности, распахнутости мира – от земли до самого космоса. («Всю-то я вселенную проехал», «Гори, гори, моя звезда!»)

Но в первую очередь в фольклоре и в классической литературе образ российского пространства реализуется как образ дороги.

Синонимы: путь, распутье, перекрёсток, поворот, тракт, шоссе, порог. Всё это знаковые, сакральные элементы изображения мира, Россия человека, в них – национальные культурные коды. Эта общественная картина жизни улицы, города, нашего общего времени, нашей жизни, человеческой судьбы.

Я учусь в 10 классе, мне нравится предмет литература, и к какому бы произведению первой половины 19 века я бы не обращалась, я отметила для себя, что слово путь обнаруживает тесную связь с понятием жизнь. Путь связан с оценкой жизни: путь – хорошо, его отсутствие – плохо. Мы говорим путёвый, путный – хороший, дельный или беспутный – неправильно живущий.

В русском языке путь – знак какой-то очень важной ценности. Поэтому в представлении русских писателей уют не имеет смысла без творчества, поиска, сердечного труда, то есть без духовного движения. Для этого русский герой и отказывается от крова и очага, выбирая нелёгкие пути (дороги) – ради познания и деяния, ради поисков истины и духовного подвига. Это можно доказать, исследуя фразеологизмы, например:

Выбрать дорогу в жизни:

1) «Горе от ума» (А. С. Грибоедов. ) Чацкий, Молчалин, Фамусов.

2) «Капитанская дочка» (А. С. Пушкин) Гринёв, Швабрин, Пугачёв.

3) «Герой нашего времени» (М. Ю. Лермонтов) Печорин, Максим Максимыч, Грушницкий.

4) «Иван Сусанин» (К. Рылеев) Патриотизм И. Сусанина

5) (Н. В. Гоголь) Хлестаков, чиновники, Чичиков, Помещики.

6) «Война и мир» (Л. Н. Толстой) Кутузов, Наполеон, Андрей, Пьер, Наташа, партизаны.

«Их пути разошлись»

1) «Метель» (А. С. Пушкин) Владимир и Мария. «Евгений Онегин» Онегин и Ленский. Онегин и Татьяна.

2) «Герой нашего времени» (М. Ю. Лермонтов) Печорин, М. М. , Доктор Вернер, Грушницкий, княжна Мэри, Вера.

3) «Отцы и дети» (И. С. Тургенев) Базаров, Кирсанов, Одинцова.

4) «Обломов» (И. Гончаров) Обломов, Ильинская, Штольц.

«Пошёл по кривой дорожке»

1) «Капитанская дочка» (А.

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