Сочинение Дорога и путь - это одна из главных тем «Мертвых душ»

Гоголь давно мечтал написать произведение, в "котором бы явилась вся Русь". Это должно было быть грандиозное описание быта и нравов России первой трети XIX века. Таким произведением стала поэма "Мертвые души", написанная в 1842 .

Замысел Гоголя был грандиозен: подобно Данте, изобразить путь Чичикова сначала в "аду" - I том , затем "в чистилище" - II том и "в раю" - III том. Но этот замысел не был осуществлен до конца, до читателя в полном объеме дошел только I том, в котором Гоголь показывает отрицательные стороны русской жизни

Наиболее широко на страницах поэмы представлены образы современных автору помещиков. Гоголь показывает их в порядке возрастающей моральной деградации . К галерее помещиков, которые являются по существу "мертвыми душами", примыкают и губернские чиновники.

Сквозь всю поэму пронесен образ- символ- дорога. Дорога предстает в своем прямом , реальном значении, это проселки по которым колесит бричка Чичикова. На мой взгляд, бричка это ни что иное, как вся Русь, ей достаются ухабы, пыль, грязь. Огромны пространства России, здесь не сложно и заблудиться.

Путешествием Чичикова «правит» не только его кучер, но еще и случай( например поездка к Коробочке) . Если придерживаться аналогии бричка – Русь, то получается что русский путь невозможен без случайных поворотов судьбы.

Гоголь очень любил Россию и верил в нее. За «мертвыми душами» писатель видел души живые. Но путь развития России не был ясен Гоголю. Русь не дает ему ответа на постоянно повторяемый вопрос: «Куда же несешься ты?» Гоголь был убежден в том, что России предстоят великие исторические свершения. Воплощением могучего взлета жизненной энергии, устремленности в будущее является образ Руси, подобно птице - тройке, мчащейся в необъятную даль. «Не так ли и ты, Русь, что бойкая и необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановится пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что это за неведомая сила заключена в сих. . . конях? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? . . . Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный на куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и дают ей дорогу другие народы и государства».

Лирическое отступление построено на контрастах и сопоставлениях: стремительно летящие дороги, версты, кибитки, лес - и вихрем летящая тройка; простой ярославский мужик - и великий мастер; «борода да рукавицы» - и необыкновенное искусство ямщика. И композиция всего лирического отступления построена на сравнении: крылатая тройка - и Русь, летящая вперед, в будущее.

Дорога и путь это одна из главных тем поэмы. «Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош тем , что дает полную свободу изъездить вместе с героями всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров» - говорил Гоголь. Потому что это и житейский путь и творческий путь автора.

Дорога это символ, по которому летит Русь среди других городов и государств. Неисповедимы пути ее, дороги искривленные, глухие, узкие, непроходимые заносят далеко от главного пути, но все равно она «мчится вся вдохновенная Богом» на встречу благополучия и совершенства.

Пути в поэме это нечто иное как отображения житейского пути Чичикова, и творческий путь автора.

У Чичикова этот путь можно представить в виде замкнутого круга. Он все время стремиться к жизни « как у людей» любящая жена и дети, богатое поместье, праздное безделье, очень напоминает жизнь Манилова. Вот только средства к достижению цели, герой подобрал не важные. Быть может он сам и не виноват, вероятно, его испортило окружение. Отец наказывал маленькому сынишке, беречь копейку, идти на все, чтоб понравиться начальству. Вся жизнь Чичикова, изображенная в поэме, сводиться к одному – желанию разбогатеть.

В характере героя не все контролируется и измеряется приобретательским духом. Вчитываясь в записки о мертвых мужиках , он каждого из них представляет, каждого наделяет характером. Во всех его аферах чувствуется некий перебор. Быть может это от русской задорности и желания рискнуть.

Итак, необходимо четко разграничивать понятия дорога и путь в этой поэме. Дорога это нечто возвышенное пронизанное гоголевским патриотизмом, восхищением солью Руси- народом. Дороги это еще и вопрос о будущем.

Путь это реальность, это то через что прошел Чичиков, и то через что ему предстоит пройти. Мне кажется, что любой путь напоминает кривую с множеством поворотов, и именно из путей появляется одна главная широкая дорога. .