Сочинения / Сочинения Андерсен Г.-Х. / Дорожный товарищ характеристика образа Йоханнеса Андерсен Г.-Х.

Сочинение Дорожный товарищ характеристика образа Йоханнеса

Йоханнес — сын бедного крестьянина, получивший от отца в наследство 50 риксдалёров и отдавший свои последние деньги на погребение другого бедняка, чудесным образом оказавшегося впоследствии его попутчиком-помощником, с помощью которого он женится на прекрасной принцессе и получает королевство. Переосмысливая образ героя народной сказки, Андерсен усиливает моральный смысл действий И. Самоотверженная любовь к околдованной троллем жестокосердной принцессе заставляет И. выдержать все испытания и проявить лучшие черты своего характера. Йоханнес — сын бедного крестьянина, получивший от отца в наследство 50 риксдалёров и отдавший свои последние деньги на погребение другого бедняка, чудесным образом оказавшегося впоследствии его попутчиком-помощником, с помощью которого он женится на прекрасной принцессе и получает королевство. Переосмысливая образ героя народной сказки, Андерсен усиливает моральный смысл действий И. Самоотверженная любовь к околдованной троллем жестокосердной принцессе заставляет И. выдержать все испытания и проявить лучшие черты своего характера.

.

К-во Просмотров: 721
Найти или скачать Дорожный товарищ характеристика образа Йоханнеса
Похожие произведения