Сочинение Достоевский «Преступление и наказание» (обзор)

Вторую половину XIX века по праву называют «расцветом» русской прозы, временем становления русской классической литературы. Все, что происходило в сфере литературы того времени, отражало особенности жизни русского общества и страны в целом. Безусловно, трагическими вехами русской истории являются Крымская (1853-1856) и русско-японская (1904-1905) войны. Однако ключевым событием того времени историки признают крестьянскую реформу 1861 года.

Этого момента ждали много сотен лет, и, казалось, оно должно перевернуть все вокруг. Масштабы этого события даже трудно представить. Освобождение крестьян сопровождалось реформами суда, финансов, армии, печати. Миллионы людей получили личную свободу, стали полноправными гражданами страны. Однако реформа была далека от совершенства, власти искажали ее осуществление, тяготы выкупа земли легли на плечи крестьян. Это не могло не вызвать волнений в обществе, которое разделилось на три «лагеря»: радикалов, либералов и демократов.

Все это нашло отражение и в литературе. Расстановка общественных сил отчетливо проявилась в работе журналов того времени, наиболее влиятельными из которых признаются «Русское слово», во главе которого стоял Д. И. Писарев, «Современник» и «Отечественные запис-ки», выходящие под редакцией Н. А. Некрасова. Именно в это время довелось жить и творить великому русскому писателю Ф. М. Достоевскому.



Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 г. в Москве. Отец – Михаил Андреевич — сын униатского священника, врач московской Мариинской боль-ницы для бедных , в 1828 получил звание потомственного дворянина. Мать — из купеческой семьи, женщина религиозная.



Родители рано начали обучать сына, и с ним, как и с другими детьми, занимались мать и диакон. Затем будущий писатель вместе с братом Михаилом был отвезён в полупансион Дракусова , в 1834 году мальчика отдали в пансион Чермака. Федор много читал (Жорж Санд, В. Гюго, Диккенса), но не сближался с товарищами и дружил только со своим верным другом-братом.



С января 1838 Достоевский учился в Главном инженерном училище (впоследствии всегда считал, что выбор учебного заведения был ошибочным). Достоевский старался уйти — в мир Пушкина, Шиллера и Корнеля.



С весны 1847 года Достоевский стал посещать собрания кружка Петрашевского. Участие Достоевского в кружке кончилось катастрофой. Писатель вместе с другими петрашевцами был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Достоевского приговорили к 4 годам каторги, и разжаловали в рядовые. В 1859 кончился срок наказания, но в Петербург Достоевскому было разрешено вернуться лишь через год.



С января 1861 Достоевский вместе с братом начинает издавать журнал «Время». В основу направления журнала была положена идея «почвенничества», сближения интеллигенции с народом. В печати появляются «Записки из Мертвого дома» (1861), романы «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1869), «Бесы» (1872), «Подросток» (1875), «Братья Ка-рамазовы» (1880), множество статей, заметок, зарисовок. Достоевский становится одним из крупнейших писателей не только России, но и всего мира.



27 января 1881 Достоевский скончался. Он был похоронен в Александро-Невской лавре. Похороны превратились в настоящее событие. Процессия растянулась на огромное рас-стояние – за гробом шло более 50 тыс. человек.



Несомненно, жизнь самого Достоевского, как и общественная жизнь России того времени, нашли свое отражение в творчестве писателя. Всемирную славу ему принес роман «Пре-ступление и наказание» (1866), задуманный Достоевским на каторге. Молодой человек, студент Родион Раскольников, живущий в нищете, решается убить старуху-процентщицу и облегчить жизнь своей семье, закончив учебу. Однако перед убийцей встают неразрешимые вопросы, его мучают неожиданные чувства, и он вынужден донести на себя.

Этот сюжет, однако, охватывает куда более широкий круг проблем, стоящих перед обществом. Петербург того времени – это «грязные, вонючие» дворы-колодцы, темные лестницы, полуголодные, нищие люди, а рядом – толпа разряженных богатых дам. Эти картины неотделимы от человеческих судеб.

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