Сочинение «Достоевский – это величайший реалист, измеривший бездны человеческого страдания, безумия и порока,

Говоря о Федоре Михайловиче Достоевском, в первую очередь, думаешь о великом философе и чутком психологе. Писатель чувствовал каждый душевный порыв человека, его размышления, восприятие мира.

Героями произведений Достоевского являются обычные люди в необычных жизненных ситуациях. Писателю не было равных в умении обнажить человека, заставить его испытывать муки совести, страсти, отчаяния и при этом представить его большой и значительной личностью. Глубоко проникнув в противоречия мысли, сознания, всей духовной жизни современного ему человека, Достоевский с пронзительной искренностью воплотил боль и бессилие оскорбленного человека, чьи идеалы поруганы, затоптаны в грязь, осмеяны как наивные и несбыточные.



В романе «Преступление и наказание» с особой силой выразилось протестующее и гуманное начало творчества Достоевского. Раскольников видел несправедливость и жестокость жизни, которая безжалостна к людям, сломленным нищетой и горем, таким, как Мармеладовы… Бедственное положение семьи самого Раскольникова и его приближают к краю пропасти. И в такой нелегкой жизненной обстановке Родион, размышляя, приходит к мысли, что все человечество делится на два лагеря: «власть имеющие» и «твари дрожащие». Писатель считает, что истинное назначение человека - любовь, ибо только она может избавить его от страданий…



Достоевский в романе выдвигает мысль о том, что любая человеческая личность неприкосновенна. В подготовительных материалах к «Преступлению и наказанию» он писал: «Есть один закон – закон нравственный».



Человек, по мысли автора, не может быть счастлив, если его переполняют эгоистические чувства. Он должен через страдания достичь истинного, не эгоистичного счастья. За год до работы над романом Достоевский делает признание: «Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я - то, как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и безответно. И это величайшее счастье».



В романе «Идиот» писатель показывает человека, противостоящего жестокому и грязному миру хищников и честолюбцев. По словам Достоевского, «главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос…»



Уже из высказывания самого автора становится понятным, как важны в романе «евангельские» интонации. Отзывчивость Мышкина к чужому горю и страданию, понимание и принятие окружающих его людей делают князя выше остальных в нравственном плане. Сила Мышкина – в его душевной чистоте, бескорыстии и в сочувствии к чужим страданиям. Его чуткость и человеколюбие не имеет пределов.



Главный герой романа близок к тому, чтобы зваться положительным и быть идеальным персонажем, но все его попытки пробудить в окружающих сочувствие и милосердие терпят крах.



По мнению Достоевского, истинная любовь заключается в самопожертвовании. Персонажи часто совершают поступки, которые облагораживают их. Макар Девушкин, немолодой чиновник из повести «Бедные люди», является одним из гуманных героев. Он и Варя Доброселова имеют возможность говорить от первого лица, так как повесть построена как их переписка.

Макар – психолог, он видит людей насквозь и чувствует их. Он прекрасно понимает, что Варя, которая согласилась выйти замуж за грубого самодура, степного помещика Быкова, вскоре физически погибнет. «На что же вы решились, как же вы на такую меру решиться могли? Что вы сделали, что вы сделали, что вы над собой сделали! Ведь вас там в гроб сведут; они заморят вас там, ангельчик», - пишет он в последнем письме Вареньке.

Социально-обличительные идеи «Бедных людей» всколыхнули общественность и заставили увидеть в молодом Достоевском талантливого человека.



Романы Достоевского воплотили протест писателя против социальной несправедливости. Он дает правдивую картину обездоленной и страдающей России, но, тем не менее, призывает каждого к самоотверженной любви, которая сделает мир лучше.

Достоевский в своих произведениях выступает как гуманист и призывает читателей к бескорыстной и чистой любви, которая, по мнению писателя, и спасёт мир. .