Сочинение «Достоевский не хочет всеобщего счастья в будущем, не хочет, чтобы это будущее оправдывало настоящее

«Братья Карамазовы» - последний и, как считается, самый значительный роман Ф. М. Достоевского. В этом социально-философском произведении судьба отдельной личности показана в тесной взаимосвязи с будущим России и с судьбами всего человечества.

В центре повествования находятся судьбы четырех братьев. Их жизни тесным образом связаны между собой и с жизнью их отца – человека деспотичного, развратного, грешного в самом широком понимании этого слова.

Братья Карамазовы – чрезвычайно разные люди. Каждый из них, живя в тяжелых условиях деспотизма и самодурства отца, пытается найти ответы на важные вопросы бытия. И им кажется, что они эту идею находят.

Так, Иван Карамазов в основу угла ставит разум, логику. Он пытается рационально понять и обосновать то, что происходит вокруг. Однако это герою плохо удается. Иван не может многого постичь, не может принять жестокий и несправедливый мир.

Этому герою тяжело жить на свете, он пытается найти что-то, что облегчило бы ему существование, но не находит такой спасительной отдушины. Его удел – это безнадежность и отчаяние.

Другой брат – Смердяков – живет в постоянной ненависти. Этот человек ненавидит все – отца, братьев, людей, Россию, себя, в конце концов. Смердяков приходит к тому, что надо жить, позволяя себе все. Он отказывается от всяких нравственных и моральных законов внутри себя, стремится к саморазрушению.

Старший брат Митя Карамазов, возможно, четко не сформулировал жизненной позиции. Он живет так, как «бог на душу положит», следуя зову своей натуры - широкой, разгульной, страстной и безудержной. «Широк человек, слишком даже широк», - говорит Митя как будто о себе. Этот герой обладает мощными жизненными силами, но не знает, как применить их, чтобы самому быть счастливым и сделать счастливыми окружающих.

Самый гармоничный среди братьев – Алеша Карамазов. Он обладает ценнейшей способностью – верить. Именно вера в бога делает Алешу светлым человеком, способным справиться со своими темными сторонами и дарить людям свет. Из монастыря Алеша вынес всепрощающую любовь к людям и смирение – то, чего, по Достоевскому, не хватает людям во все времена.

Но в жестком, несправедливом и противоречивом мире, в котором живут братья, никто не слышит слабый голос Алеши. Все заняты собой, своими обидами и страстями. Складывается такое ощущение, что каждый из героев один на один бьется с роком, который, в любом случае, одержит верх и сломает героев.

Образ жизни и мысли Карамазовых влечет их к трагедии. И эта трагедия происходит – Смердяков убивает своего отца. Однако в этом преступлении оказываются замешаны все – подал страшную идею Иван, а расплачивается каторгой за нее Митя. Таким образом, Достоевский утверждает, что в преступлениях, совершающихся в мире, нет невиновных. В том, что происходит, духовно виноваты все. Это одна из основных мыслей в романе «Братья Карамазовы».

Один из крупнейших философов начала 20 века, В. Розанов, так охарактеризовал жизненную позицию Достоевского: «Достоевский не хочет всеобщего счастья в будущем, не хочет, чтобы это будущее оправдывало настоящее. Он требует иного оправдания и лучше предпочитает до изнеможения колотиться головой об стену, чем успокоиться на гуманном идеале».

Писатель считает, что отвлеченные размышления о прекрасном будущем преступны. Пока люди философствуют о том, что будет завтра, сегодня в мире творится зло. Каждый человек должен жить здесь и сейчас, стремясь сделать так, чтобы настоящая жизнь стала гуманнее и добрее. Всем известны слова Достоевского о том, что никакое прекрасное будущее не стоит одной-единственной слезы ребенка в настоящем.

Показывая жизнь семьи Карамазовых, автор еще раз стремится донести до читателя, что нужно переиначивать обыденную жизнь вокруг себя. А изменить мир может лишь нравственное очищение, которое, по мысли писателя, происходит лишь через страдания. Именно на этот путь Достоевский направляет Митю Карамазова, видя в нем огромный человеческий потенциал. .