Сочинение Достоевский великий гуманист

Русская литература внушала читателю, что никакими революциями, никаким социальным переустройством или усилиями политики человека не изменишь, он прежде всего должен измениться сам. В противовес Чаадаеву, Достоевский усматривает в чьей бы то ни было неспособности понять Россию знак ее особого величия. Она величественна именно тем, что недоступна для познания, которое мгновенной оказывается для нее слишком рациональным, сухим и бездушным. Ореол загадочности вокруг ее исторической миссии служит для Достоевского скрытым свидетельством божественного предназначения народа, самим своим существованием воплощающего идеал христианской добродетели. Развитие консервативной традиции, которую последовательно представляет Достоевский, отражается ходом его собственной мысли. Первоначально, в 1860 - е годы русская идея виделась им как синтез всех национальных идей, развиваемых в европейских государствах. Достоевского (видящего в нашем соплеменнике своего рода сверхчеловека, призванном служить миру образцом нравственной чистоты и христианской добродетели), таким образом, также вовсе не выглядят чем-то противоречащим друг другу. Напротив, понять их с точки зрения истории структурирования мировоззрений можно только оценив присущую им смежность. «Ф. Достоевский ещё в 1871 г. высказал предположение, что социальное переустройство общества может обойтись народу в сто миллионов голов.

Революция в России началась восстанием 1917 г. , затем развернулась в гражданской войне, индустриализации, коллективизации и в полном переустройстве общества. Народ за это время понес действительно крупные потери, особенно в начальный период революции и в период диктатуры Сталина. Cчитает: в принципе душу человека переделать можно.

Многие герои Достоевского одержимы идеей поиска смысла жизни и пытаются вырваться из круга жизненных противоречий. Одержим жела нием изменить мир и Раскольников. Исследуя трагизм судьбы униженных, Достоевский старается “найти в человеке человека”, — так отмечает он в записных книжках. Это стремление автора выражается в его отношении к героям, к событиям, которые он изображает в романе. И эта позиция — взгляд прежде всего реалиста.



По мысли Достоевского, общественное зло может быть побеждено, если люди не будут строить счастье на несчастье других. Человек, испытывающий страдания, не будет причинять зла людям. Автор ставит проблему добра и внутренней гармонии, к которой человек может прийти через страдания.





Достоевский ставит еще одну проблему — проблему способности человека к нравственному возрождению. Раскольников, пройдя через страдания, под влиянием Сони подходит к порогу нравственного перерождения. Именно поэтому следователь, предлагая явку с повинной, спросил, верит ли он в легенду о Лазаре, которого воскресил Христос.

Позиция Достоевского по отношению к героям глубоко гуманна. Он сострадает своим героям, заступается за их право быть людьми, за право, которого лишает общество, где властвуют деньги. И, по-моему, Достоевский не видит смысла в изменении общественных условий, он ищет выход в нравственном совершенствовании своих героев, путь к счастью видит через страдания.



Достоевский вошел в литературу как гениальный художник-гуманист, исследователь человеческой души. Все романы Достоевского — социально-философские романы, в которых он ищет ответы на мучающие его вопросы. В своих произведениях писатель затрагивал очень значимые проблемы, и, когда читаешь его романы, невольно задумываешься над ними, пытаешься сам найти на них ответ.



Петербург Достоевского — это город, несущий только смерть. И что могут сделать те, кто живет в этом ужасном Петербурге, что они могут сделать против владельцев “роскошных палат”? И Достоевский, как писатель-психолог, пытается найти ответ на этот вопрос и на другие проблемы, волнующие его. Пытается понять жизнь столичного “дна”, мир “униженных и оскорбленных”, мир “бедных людей”. Он осуждает и выступает против порядков общества, ведущих и толкающих этих людей на смерть, на разврат и убийства. И поэтому Петербург Достоевского не может быть иным, как жестоким и безжалостным.



Преступление — сама жизнь общества, где царит зловещая власть денег, где все продается и покупается и принимает приличную форму законного беззакония, — общества, где почти каждый стоит перед необходимостью “переступить” нормы морали, по-своему “переступили” их Раскольников, Лужин, Свидригайлов.





Достоевский не показывает нравственного воскрешения Раскольникова, потому что роман не о том. Задача писателя состояла в том, чтобы показать, какую власть над человеком может иметь идея и какой страшной и преступной может быть эта идея. Поэтому жизнь по теории строить нельзя. “Живой процесс жизни” всегда опровергает идею, теорию; логика жизни всегда победит. Опровергнута “живым процессом жизни” и идея Раскольникова: “Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое”. Таким образом, в эпилоге линия событийной борьбы доведена до развязки, отношения Раскольникова с каторжными дошли до возможности трагического конца, идея Раскольникова о праве сильной личности на преступление против нравственных норм жизни оказалась абсурдной. Жизнь победила теорию. Исход: начать новую жизнь.



Достоевский пишет роман «Преступление и Наказание». Темой романа стало изображение нищеты униженных и оскорбленных людей, всего бесчеловечного. Проблемы, которые Достоевский показал в своем произведении, очень многочисленны. Это и социальные условия, и жизненные противоречия, ведущие к гибели человека, и взаимосвязь личности и общества, и нравственная ответственность за преступления, и проблема наполеонизма, и индивидуализм, и гуманизм, и закон и человек, и бунт и смирение, и бедность и нищета, и пьянство и проституция, и многое другое.

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