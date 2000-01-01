Сочинение Достоевский всю жизнь болел за русских страдальцев

«Бесам», в основу которых положен нечаевский процесс, сильно вредит избыток политики и тенденции. Мысль вывести в смешном виде Грановского и Тургенева положительно неудачна, и злобные выходки против Кармазинова — Тургенева могут быть объяснены только крайне тяжелым и раздраженным настроением автора.



Повесть «Вечный муж», написанная в то же время — одна из лучших повестей Достоевского по оригинальности идеи и характера, ее выражающего; даже построение ее отличается ясностью, ход действия — энергией, видно, что он, измучившись над социальным романом с «прекрасным» героем, поработал над повестью с удовольствием.



По возвращении в Петербург начинается самый светлый период в жизни романиста, в горячо любимой семье (дочь Любовь, родилась в 1869 г. в Дрездене, сын Федор — в 1871 г. в Петербурге), с доброй и умной женой, которая взяла в свои руки денежные (издательские) дела и скоро освободила мужа от долгов. В первый раз пятидесятилетний писатель оказался в сносном денежном положении и в состоянии работать не «из-под палки», не «на почтовых»; но многолетняя привычка не могла исчезнуть и при изменившихся обстоятельствах. Достоевский и теперь подгоняет работу к последнему сроку и тем искусственно возбуждает свой мозг и нервы; у него и теперь встречаются небрежности, но в общем отделка его произведений лучше, и «надрыв» чувствуется значительно слабее.



С начала 1873 года Достоевский становится редактором еженедельного журнала «Гражданин» с платою по 250 рублей в месяц, кроме гонорара за статьи, и пишет в нем фельетон под названием «Дневник писателя» и обзор иностранной политики. В его фельетонах есть интересные личные воспоминания (о Белинском, о Чернышевском), комментарии к собственным произведениям и повествовательные очерки: слабее всего критические и чисто публицистические статьи.



В начале 1874 г. писатель разошелся с «Гражданином» и занялся новым большим романом: «Подросток». В этот период Достоевский проводили летние месяцы в Старой Руссе (откуда Достоевский на июль и август уезжал в Эмс для лечения; так было в 1874, 1875, 1876, 1878 и 1879 гг. ); в 1874 г. они остались там и на зиму.



Роман «Подросток» был напечатан в «Отечественных Записках» в 1875 году. Задача определяется самим заглавием. Из подростков выходят деятели; значит и вопрос о них — вопрос о будущем России. Подростков, как и взрослых, Достоевский делит на безразличную массу и на людей с идеалом. Такие держатся всегда особняком, в уединении. Их способности и характер «угрожают развиться к худшему, часто в стремление к беспорядку». Но это желание «беспорядка» происходит из затаенной жажды порядка и благообразия. «Юность чиста уже потому, что она юность». Герой романа — это сам Достоевский в юности, в не очень лестном изображении. Он «сброд всех самолюбий». Он всего больше мучит тех, кого больше всего любит. Сердце его переполнено любви к людям, а он старается «держать себя как можно мрачнее», он ненавидит себя за желание «прыгать людям на шею». Он не мстителен, но страшно злопамятен: он желает отомстить великодушием, чтобы обидчик почувствовал свою вину перед ним. Уединение и большая развитость сравнительно с товарищами мешают ему стать в ряды политических деятелей, и он изобретает себе собственную идею, в сущности нелепую, но зато оригинальную. Но живая жизнь, любовь к отцу и матери и полудетская страсть к Катерине Николаевне в конце концов излечивают его от исключительностей. В романе есть и другой герой — это Версилов, в лице которого писатель, расплачивается с собою за свое прежнее отрицательное отношение к русскому образованному дворянству. Версилов при всех своих недостатках и при своем огромном эгоизме — самый умный и самый порядочный человек, представитель мировой идеи, «высший культурный тип боления за всех». Таких, как он, по его словам, может быть, тысяча в России, которая только и существовала для того, чтобы произвести эту тысячу, и существовала не даром: благодаря им она живет не для себя, а для идеи, а только это и есть настоящая жизнь. Ни в каком другом своем произведении Достоевский не восстает с таким ожесточением на жизнь рассудочную, без идеала, на занятие «полезным».



С начала 1876 г. Достоевский берется за оригинальное предприятие, идея которого мелькала у него еще во время 4-хлетнего пребывания за границей; это — «Дневник Писателя», ежемесячный журнал без сотрудников, без программы и отделов. В материальном отношении успех предприятия был несомненный: в 1-й же год «Дневник Писателя» имел 2000 подписчиков и в таком же количестве расходился в розничной продаже; в 1877 г. расходилось до 6000 экз. Журнал нажил Достоевскому и массу горячих приверженцев, и много порицателей, которые не без основания доказывали, что поэт взялся не за свое дело. «Дневник Писателя» интересен, во-первых, как комментарий к произведениям писателя, во-вторых, как превосходный материал для выяснения процесса творчества поэта, так как мы здесь находим факт, который дал толчок фантазии, и художественное произведение, которое возникло из этого факта; в-третьих, наконец, как собрание превосходных повестей и очерков, из которых некоторые (например «Мальчик у Христа на елке») уже успели сделаться народными книжками.



В политических вопросах Достоевскому мешает сила воображения и односторонняя страстность его «патриотизма». Глубоко убежденный в нашем внутреннем превосходстве перед Европой, он твердо верит, что она не сегодня, так завтра постучится к нам и будет требовать, чтобы мы шли спасать ее от нее самой. Чтобы это случилось скорее, мы должны перестать быть международной обшмыгой, как выражается Достоевский, стать русскими прежде всего — а стать русскими значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же он начнет уважать нас самих. Достоевский вовсе не закрывает глаз на недостатки русского народа: он видит в нем и грязь, и даже грубый материализм, но считает это явлением наносным и преходящим. Что касается до средства очиститься, оно у писателя то же самое, что и у всех лучших людей 40-х, 60-х и 80-х годов. «Я не хочу, говорит Достоевский, мыслить и жить иначе как с верой, что все наши 90 мил. русских будут образованы, очеловечены и счастливы. Я знаю и твердо верую, что всеобщее просвещение у нас никому повредить не может». Писатель настойчиво требует для всех права на высшее образование, и прежде всего для будущих матерей, для русских женщин.

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