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Сочинение Достоинство таланта (по произведениям А. А. Ахматовой)

    Когда я ночью жду ее прихода.
    Жизнь, кажется, висит на волоске.
     Что почести, что юность, что свобода
     Пред милой гостьей с дудочкой в руке. . .
    А. Ахматова

    Имя Анны Ахматовой — одно из немногих имен русской поэзии XX века, отмеченных в десятилетиях неизменностью читательских симпатий, хотя революционные потрясения и социально-исторические перемены этих годов, казалось бы, способны были безвозвратно предать забвению этот негромко и с большими перерывами звучащий лирический голос.

    Сжала руки под темной вуалью. . .
    “Отчего ты сегодня бледна?”
    — Оттого, что я терпкой печалью
    Напоила его допьяна. . .
    Задыхаясь, я крикнула: “Шутка
    Все, что было. Уйдешь, я умру”.
    Улыбнулся спокойно и жутко
    И сказал мне: “Не стой на ветру”

    Поэзия Ахматовой никогда не была на гребне общественно-политических событий, и в этом смысле ее нельзя сравнить не только с голосом Маяковского, но и с куда более близким ей А. Блоком, посвятившим революции последний высокий порыв своей поэтической жизни. Однако круг читателей и почитателей Анны Андреевны Ахматовой, которая смолоду не была обойдена признанием, в последние годы неизмеримо расширился.

    Не должен быть очень несчастным
     И, главное, скрытным. О нет! —
    Чтоб быть современнику ясным,
    Весь настежь распахнут поэт. . .
     Наш век на земле быстротечен,
    И тесен назначенный круг.
    А он неизменен и вечен —
    Поэта неведомый друг.

    Так просто, открыто и страстно признавалась в любви читателям Ахматова. Литературная и жизненная судьба Анны Андреевны была на редкость нелегкой, и через все испытания она прошла с выдержкой и достоинством, которые не могут не вызывать уважения.

    Мне голос был. Он звал утешно,
    Он говорил: “Иди сюда.
     Оставь свой край глухой и грешный,
    Оставь Россию навсегда. . . ”
    Но равнодушно и спокойно
    Руками я замкнула слух,
    Чтоб этой речью недостойной
    Не осквернился скорбный дух.

    Поэтическое имя Ахматовой в читательском представлении ассоциируется с любовной лирикой. Действительно, большинство ее стихотворений одухотворено этим прекрасным и высоким чувством. Перед нами любящая, страдающая, реже счастливая и никогда — успокоенная женщина.

     Так беспомощно грудь холодела.
    Но шаги мои были легки.
    Я на правую руку надела
    Перчатку с левой руки.
    Показалось, что много ступеней,
    А я знала — их только три!
    Между кленов шепот осенний
    Попросил: “Со мною умри!”

    Ее лирическая героиня плачет и страдает, замирает от предчувствия любви или от ее потери. Глубокие и искренние переживания поэтессы нашли отклик в сердцах читателей. Ее поэзии чужда ложь, игра в чувство, жеманство. Только искренние и глубокие чувства отражает Ахматова в своих стихах, поэтому они открыты миру людей, лишены даже намека на пошлость.

    Должен на этой земле испытать
    Каждый любовную пытку.
    Жгу до зари на оконце свечу
    И ни о ком не тоскую,
    Но не хочу, не хочу, не хочу
    Знать, как целуешь другую. . .

    Ее поэзию нельзя назвать “женской, дамской”, с их ограниченностью мысли и чувства, представленной, например, в прошлом веке Ростопчиной.
    Поэзия Анны Ахматовой — это прежде всего подлинность, невыдуманность чувств, поэзия, отмеченная необычайной сосредоточенностью и взыскательностью нравственного начала. Это своеобразный дневник сложного и вдумчивого современника величественной эпохи, но отраженной не непосредственно, как в зеркале, а пропущенной через сердце поэта.

    Хорошо здесь: и шелест и хруст;
    С каждым утром сильнее мороз,
    В белом пламени клонится куст
    Ледяных ослепительных роз.

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