Сочинение Достойна ли Софья Чацкого?

Комедия "Горе от ума" Грибоедова, несомненно, является произведением большого социального звучания. В ней отразилось мятежное время, когда по всей России распространялись вольнолюбивые идеи. В центре пьесы - Александр Андреевич Чацкий, воплотивший в себе лучшие черты прогрессивной дворянской молодежи начала века. Этот герой объединяет две сюжетные линии комедии. Одна содержит конфликтное столкновение "века минувшего" и "века нынешнего" и предлагает противостояние Чацкого Фамусову. Другая сюжетная линия - Чацкий - Софья - раскрывает личную драму главного героя.

Софья, стоящая между Фамусовским обществом и Чацким, сыграла большую роль в создании "мильона терзаний" героя, хотя и сама пережила свое "горе от ума". "Софья начертана неясно . . . . " - заметил Пушкин. Действительно, в ее поведении и настроениях ощущается противоречие между трезвым умом и сентиментальными переживаниями. Прекрасное понимание характеров отца и Скалозуба сочетается у нее с полной слепотой в отношении Молчалина. Софья гораздо выше своих сверстниц, столь ядовито изображенных Грибоедовым в лице шестерых княжон Тугоуховских, для которых важна не любовь, а богатый "муж-мальчик", "муж-слуга". Софья живет только любовью. Невысокое и зависимое положение Молчалина как будто даже усиливает ее влечение к нему. Ее чувство серьезно, оно дает ей смелость не боятся мнения "света".

Нельзя согласиться с тем, что слова Фамусова о московских девицах: "Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой", -имеют прямое отношение и к его дочке. Она всегда искренна. "Что мне молва ? Кто хочет, так и судит", - говорит она. Софья не чужда духовных интересов, не увлекается светской суетой. Чтение ею книг Фамусов называет "прихотью ". Действительно, тогда это было новостью для дворянской девушки. Софья в ужасе от того, сто отец прочит ей в женихи Скалозуба, который "слова умного не выговорит сразу". Не любит она и пустое умничанье, острословие и злоязычие. Однако ей чужда и неприятна беспощадно логичная, острая мысль Чацкого. Софья не доросла до нее, она слишком полна "чувствительности". Она воспиталась в век Карамзина и Жуковского. Ее идеал - робкий, мечтательный юноша, образ которого рисовала сентиментально-романтическая литература конца XVIII начала XIX веков. Именно таким представляется Софье Молчалин.

Ее неожиданную любовь к секретарю отца невозможно понять, если не вдуматься во все то, что произошло у нее с Чацким. Он увлек ее, но внезапно, в припадке онегинской хандры, когда ему все на свет надоело, в том числе и она, уехал за границу и не написал ей за три года ни слова. Софья, слушая влюбленного Чацкого, думает, что он может только "прикинуться влюбленным", что о себе "задумал он высоко". Она с иронией восклицает : "Охота странствовать напала на него . . . Ах ! Если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко ?"

Я думаю, что никак нельзя осуждать Софью за ее любовь к Молчалину. Любовь К Молчалину - ее здравый портрет, ее горькая реакция на любовь к Чацкому, от которой у нее осталось чувство разочарования, обиды, оскорбления. Пусть Молчалин не так ярок, как Чацкий, но на чувства Молчалина можно положиться.

Может быть, Молчалин и не хотел, чтобы Софья его полюбила. Всем угождающим Молчалин был робко почтителен с ней, как " с собакой дворника, чтоб ласкова была". Он хотел добиться симпатии дочки начальника. Он настолько старался добиться ее расположения, что она приняла эту угодливость за глубокую, трепетную любовь, которую она встречала в сентиментальных французских романах, так ненавистных отцу.

Софья увидела в трусливой робости Молчалина благородную, целомудренную робость возвышенной души. И не безнравственность заставляла ее проводить ночи с Молчалиным, запершись. А многие критики упрекали ее в этом. Именно уверенность в чистоте помыслов Молчалина в отношении к ней, презрение к "молве" и, конечно, влюбленность руководят Софьей.

Не разглядев Молчалина, она не сумела оценить Чацкого, не увидела, как умненькая горничная Лиза, что Чацкий не только "весел и остер", но и "чувствителен", то есть не только умен, но и нежен.

Мне кажется, что, когда Софья и Чацкий росли вместе, он, несомненно, оказывал на нее влияние.

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