Сочинение Достойна ли Софья любви Чацкого? (по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»)

Любовь – великое чувство. Оно способно раскрыть истинную сущность человека, показать все грани его характера. Практически все великие писатели использовали это чувство, чтобы раскрыть глубинную сущность своих героев. И А. С. Грибоедов в этом плане не является исключением.

В своей комедии «Горе от ума» писатель вывел на сцену нового героя – Александра Андреевича Чацкого. Это молодой дворянин с живым умом и прогрессивными революционными взглядами. Он воспитывался в доме Фамусова, был влюблен в Софью, та отвечала ему взаимностью. Потом Чацкий уехал получать образование. Спустя несколько лет он решил вернуться в дом, где вырос и полюбил. Но героя ждало огромное разочарование в людях, которые раньше были ему родными. Да и Софья больше не питает к Чацкому нежных чувств.

Софья – неоднозначный персонаж. С одной стороны, она умна и независима. Но отсутствие в ее окружении талантливых и ярких людей дает о себе знать: Софья предпочла двуличного Молчалина умному и прогрессивному Чацкому. Я думаю, что любовь девушки к этому «жальчайшему созданью» была серьезна. Но неужели Софья не видела истинной сущности этого героя? Ведь в разговоре с Чацким она до небес превозносит душевные качества Молчалина:

Чудеснейшего свойства

Он наконец: уступчив, скромен, тих.

В лице ни тени беспокойства,

И на душе проступков никаких,

Чужих и вкривь и вкось не рубит, -

Вот я за что его люблю.

Но героиня не замечает, «как портрет выходит пошл». Молчалин для Софьи – романтический герой, верх совершенства. Поэтому во втором действии комедии, когда Молчалин падает с лошади, Софья так переживает, что падает в обморок. Ничтожное происшествие вырастает в ее глазах до размера настоящей трагедии.

Мне кажется, эти слова Софьи уж очень напоминают слова героини какого-нибудь любовного романа. И это неслучайно. Вспомним, что девушка увлекалась французскими романами, мечтала о своем рыцаре на белом коне. Я думаю, что в лице Молчалина она нашла такого рыцаря. Вернее, придумала его себе, ведь в окружении Софьи не было достойных молодых людей. Не на Скалозуба же ей было обращать внимание! Это уж явно был «не герой ее романа».

Итак, Софья выбрала в герои Молчалина. Она придумала себе, что это идеал, «образец умеренности и аккуратности». Девушка даже не пытается узнать, каков Алексей Степаныч на самом деле. Софья не замечает его «пошлости» и притворства. «Бог нас свел» - говорит героиня. Ей приятно думать так, воображать себя героиней любимых романов. Она и Молчалина заставляет вести себя, как романтического герои: просиживать все ночи до утра за совместным чтением книг, вздыхать по Софье:

Возьмет он руку, к сердцу жмет,

Из глубины души вздохнет…

Софья полностью отдается своему чувству. Ради Молчалина она идет на нарушение всех приличий: любовь к человеку из низшего сословия, ночные свидания т. д. Но девушка пренебрегает мнением общества, и это делает ее человеком «нового поколения». Ведь для «отцов» нет ничего страшнее «мненья княгини Марьи Алексевны».

С другой стороны, эта героиня будто бы не понимает всю боль и отчаяние безнадежно влюбленного Чацкого. Она не испытывает к Александру Андреевичу ни малейшего сочувствия, а наоборот, распускает слух о его сумасшествии. Я думаю, что Чацкий, в свою очередь, никогда бы не поступил так с человеком, который любит его.

Но хотелось бы заметить, что Чацкий сам неправильно ведет себя в отношении своей возлюбленной. Конечно, он приехал в дом Фамусова с целью жениться на Софье и испытывает огромное потрясение, узнав о ее измене. Все поведение героя диктуется болью и обидой. Поэтому он губит вообще все отношения с любимой, позволяя себе безжалостные нападки на Молчалина. Ведь Чацкий, в отличие от девушки, видит хитреца Молчалина насквозь.

Примечательно, что Чацкий идеализирует Софью так же, как и Софья идеализирует своего любимого человека. Он не может поверить в слепоту девушки.

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