Сочинение Достойные сыны Отечества (По произведениям И. С. Тургенева «Отцы и дети», Л. Н. Толстого «Война и мир», Н. Г. Чернышевского «Что делать», М. А. Шолохова «Поднятая целина»)

В Книгу Памяти российского государства внесено много имен славных сынов своего отечества, искренне любящих свою родину. Не задумываясь, они жертвовали ради нее всем, даже жизнью. Высокие нравственные цели, вера в светлое будущее двигали ими на протяжении всего их короткого пути. Пусть недолог был их век, но такие люди прожили его не зря и умерли во имя других. . .

Многие писатели создавали свой образ такого героя, настоящего патриота: это Л. Толстой, И. Тургенев, Н. Чернышевский и множество современных писателей и поэтов, таких как А. Твардовский, М. Шолохов. . : Все эти писатели видели такого героя по-своему, но все они были едины в том, что этот человек всегда является представителем чего-то нового, свежего, порой непонятного обыкновенным людям.

И. С. Тургенев, как мне кажется, видел настоящего патриота в своем очень противоречивом, странном и в то же время обаятельном герое Евгении Базарове. Он ни во что не ставил искусство, для него «Рафаэль гроша медного не стоит» да и «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Базаров — человек прекрасных душевных качеств, умный, трудолюбивый, сильный духом. Даже маленький Митя не плакал у него на руках, а у Аркадия «откинул назад голову и запищал», ведь «дети чувствуют, кто их любит». В конце концов, полюбив, а потом, будучи уже смертельно больным, Базаров понимает, что во многом заблуждался, что и сам уже не может все отрицать, не может не восхищаться красотой, искусством. Он осознал свои ошибки, но было уже поздно.

Ясно одно: Базаров встал на путь нигилизма (отрицания), так как считал, что это сейчас необходимо его стране. Но не явился ли Базаров-нигилист слишком рано, и, вообще, нужен ли он был России именно в этом качестве? Базаров сам говорит об этом: «Я нужен России. . . Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник. . . ». В любом случае, этот сильный герой, казнящий себя за слабости и нашедший в себе силы признаться в своих ошибках, вызывает восхищение и жалость, что таких людей слишком мало.

Н. Г. Чернышевский почти в то же время, что и Тургенев, вывел в свет своего «нового человека», Рахметова. Как известно, Чернышевский был оппонентом Тургенева и не считал его Базарова нужным обществу. Чернышевский видел все базаровские недостатки, понимал, что Евгений противоречил сам себе. Как и Тургенев, Чернышевский в романе «Что делать?» проводит Рахметова через многие испытания, даже через любовь. Но Рахметов, когда полюбил, смог подавить в себе это чувство: «Нет, я не могу этого принять. . . Любовь к вам связывала бы мне руки, они и так не скоро развяжутся у меня. . . Но я развяжу. Я не должен любить».

Рахметов — удивительный человек, знавший цену словам: «Я должен». Все, что он делал, было основано на этом принципе: он не имеет право «тратить деньги на прихоть, без которой может обойтись», он пытается спать на гвоздях только для того, что-бы сделать «пробу» (так он готовился к возможным пыткам в тюрьме), убедиться, что «может», отвергает любовь, потому что она «связывает руки». Именно в этом поразительном и странном человеке видит Чернышевский истинного и достойного сына Отечества, которому суждено бороться, отдать жизнь на благо народа, а не устраивать личную жизнь, любить и вообще думать о себе. Тем не менее сходство Базарова и Рахметова очевидно: их роднит сила духа, мужество, уверенность в своих силах, самоотречение.

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