Сочинение Драма «Гроза», ее создание и проблематика.

В «Грозе» как в драматическом произведении основу сюжета составляет развитие конфликта. Драма состоит из пяти действий, каждое из которых изображает определенный этап борьбы.

1 действие – социально-бытовой фон конфликта, неизбежность (предчувствие) конфликта;

2 действие – непримиримость противоречий и острота конфликта Катерины с «темным царством»

3 действие – свобода, обретенная Катериной, - шаг к трагической гибели героини;

4 действие – душевное смятение Катерины – следствие свободы, обретенной ею;

5 действие – самоубийство Катерины как вызов самодурству.

Каждое действие распадается на отдельные сцены, т. е. на такие отрезки текста, в которых изображается развитие конфликта в каком-либо одном ракурсе, видится глазами какого либо одного персонажа. Конфликт в «Грозе» развивается быстро и напряженно, что достигается особым расположением сцен: с каждой новой сценой, начиная от завязки конфликта, растет напряженность (драматический накал) борьбы.

Д. 1, явл. 1-4: «хозяева жизни» – Дикой и Кабаниха - в общественном мнении города. Дикой и Кабаниха представлены глазами Кулигина. Первая сцена дает ясное представление о времени и месте действия, о характере действующих лиц и жизненной позиции, которую каждый из них занимает.

Дикого еще нет на сцене, но мы уже получаем об этом герое ясное представление по тому, что о нем говорят Кудряш, Шапкин, Кулигин. Затем появляется Дикой, он грубо ругает Бориса Григорьевича, ругает просто так, ни за что, только потому, что тот попался ему на глаза. Из того, что говорят о Диком, и из его реплик, обращенных к Борису Григорьевичу, мы заключаем, что Дикой – грубый, жестокий, деспотичный человек, самодур и что Борис Григорьевич находится в экономической зависимости от него.

Появление Дикого означает завязку социального конфликта: в экономической зависимости от него находятся очень многие люди. Какую роль сыграет этот социальный конфликт еще неясно в личной драме героев, пока еще неясно.

Д. 1, явл. 5-9: семейные отношения Кабановых. С первого появления Кабанихи нам ясен ее характер. Нас пугают ее представления об отношениях между родителями и детьми. Она тиранит своих детей ежечасно, требует, чтобы они боялись ее, подчинялись ей во всем беспрекословно, чтобы без ее дозволения шагу не осмеливались ступить. Она упрекает сына, называет его дураком только за то, что Тихон, как ей кажется, жену любит больше матери, за то, что он не понимает, почему жена должна бояться мужа. Мы еще не знаем, как будет развиваться личная драма героев, но ясно видим, что столкновение неизбежно, раз Катерина оказалась рядом с такой натурой, как Кабаниха.

Катерина в этом действии кажется пассивной. Но ее молчание настораживает, у нас возникает предчувствие беды. Первое представление о Катерине мы получаем раньше, чем она появляется на сцене: Борис Григорьевич признается Кулигину в любви к Катерине. Далее мы видим Катерину рядом с Кабанихой, Тихоном и Варварой: ее молчаливая реакция на «урок» Кабанихи детям говорит о полной психологической несовместимости ее со свекровью и мужем. Ясно, что она не может любить мужа: в ее молчании во время наставлений Кабанихи Тихону мы вместе с не переживаем досаду за Тихона и жалость к нему. Мы чувствуем: быть беде, если Катерина ответит на любовь Бориса Григорьевича.

Но уже в этой сцене Катерина на прямое обращение к ней Кабанихи ответила репликой, в которой содержится «зародыш протеста»: «Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь…. . ». Видя забитость Тихона, его полную зависимость от матери, его неумение постоять за себя (где уж ему постоять за жену!), мы понимаем, что в борьбе с Кабанихой Катерина будет одна.

Д. 3, явл. 1: нравственно-бытовая атмосфера дома Кабановых как толчок к возникновению конфликта. Наставления-приказы, лампадки перед иконами, рассказы странниц, которые по немощи своей далеко не ходили, но многое слыхали… Узость, ограниченность взглядов на мир, невежество, косность…Вот та атмосфера, в которую попала Катерина из родительского приволья.

Д. 2, явл. 2: душевное смятение Катерины, признавшейся Варваре в любви к Борису. Из сцены объяснения Катерины и Варвары нам становится ясно, что Катерина в доме Кабановых одинока (потому-то она так обрадовалась сочувствию к ней Варвары) и что в борьбе против Кабанихи она бессильна. Чтобы устоять в борьбе с Кабанихой, надо бороться с ней ее же средствами, а у Катерины – только горячее сердце.

Пока драматургом даны только условия для столкновения, а прямого повода к нему нет, т. е. мы не видим пока события, которое обострило бы отношения между героями и дало бы новое направление течению жизни в доме Кабановых.

Д. 2, явл. 3-7: отъезд Тихона.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--