Сочинение Драматическая повесть «Иван Грозный»

Алексей Николаевич Толстой — большой мастер слова, вошел в русскую литературу как создатель исторического жанра. Его роман “Петр Первый” и драматическая повесть “Иван Грозный” создавались в тридцатые годы, когда в СССР шли массовые репрессии. Писатель хотел понять значение сильной власти, необходимости жестокости и террора, ее влияния на народ и суд истории.

В далеком прошлом ищет писатель ответы на современные вопросы. Он хочет отгадать “тайну русского народа и русской государственности”. Но вначале история “не поддается” пониманию писателя, и он лишь сводит все к параллелям. Приходится изучать исторические материалы: “Слово и дело государево”, документы “Раскольничьих дел XVIII века”, фольклор. Все это открыло писателю язык эпохи. Он стал мыслить и говорить языком людей, живущих в эту эпоху. Только тогда раскрылся писателю дух времени.

Толстой пишет повесть “На дыбе”, исторический роман “Петр Первый” и драматическую повесть “Иван Грозный”. В это время Сталин дал команду к безудержному прославлению Ивана IV. Ему нужно получить историческое подтверждение необходимости жестокости и тирании. Тотальное прославление Сталина требовало пафосного изображения палачей и профессиональных убийц из ближайшего окружения Ивана Грозного и в первую очередь Малюты Скуратова. Беззакония сталинского времени обосновывались с помощью исторических аналогий.

Малюта Скуратов у Толстого — прежде всего резонер и апологет государственных усилий царя. Именно Скуратов объясняет Басманову: “. . . царь ворота на хребет взвалил да понес. . . Ворота от града Третьего Рима, сиречь — от русского царства”. И Малюта считает себя свыше обязанным помочь царю: “Единодержавие — тяжелая шапка. . . Ломать надо много, по живому резать. . . Митрополит Макарий взял с меня клятвенное целование: жену и детей своих забудь, о сладостях мира забудь, о душе своей забудь. . . обрек на людскую злобу. . . ” Именно Малюта настаивает на том, чтобы царь был последователен в своей жестокости: “. . . разворошил древнее гнездо, так уж довершай дело”. Один его вид внушает ужас врагам государства. Приходит Малюта в молельню у Старицких, где собрались представители оппозиции,— все пугаются, а он, разумеется, лишь строг и справедлив.

Для того чтобы подчеркнуть обоснованность репрессий, драматург фабульно мотивирует бегство Андрея Курбского предварительным его сговором с гетманом Радзивиллом, который командовал войсками противника. И дело не в одном Курбском: он в драматической дилогии — лишь часть дворянской оппозиции, звено в цепи боярского заговора. В первой части дилогии Иван Грозный решает: “. . . боярскую неохоту буду ломать”. Но Малюта Скуратов считает царя не совсем последовательным: “Государь доверчив, нежен, без меры горяч. И он тоже ведь обречен на людскую-то злобу”. Малюта служит дарю не за страх, а за совесть.

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